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Mauricio Gaona presentará en Medellín su nuevo libro sobre el desmantelamiento democrático: “La Constitución soy yo”

El jurista J. Mauricio Gaona llegará a Medellín para exponer una tesis inquietante: cómo la ley puede convertirse en el principal enemigo de la libertad en los tiempos contemporáneos, llamada “La Constitución soy yo”.

  • En un diálogo con la directora de El Colombiano, Luz María Sierra, Gaona analizará los riesgos de que la norma sea utilizada como un “arma que desmantela la democracia”. FOTO: Cámara de Comercio de Medellín y Cortesía
    En un diálogo con la directora de El Colombiano, Luz María Sierra, Gaona analizará los riesgos de que la norma sea utilizada como un “arma que desmantela la democracia”. FOTO: Cámara de Comercio de Medellín y Cortesía
  • El jurista J. Mauricio Gaona, hijo del recordado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona. FOTO: Cortesía
    El jurista J. Mauricio Gaona, hijo del recordado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona. FOTO: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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La capital de Antioquia será el escenario para la presentación de “La Constitución soy yo”, la más reciente obra del jurista J. Mauricio Gaona, hijo del recordado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona.

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El evento se llevará a cabo este jueves 14 de mayo, a las 5:00 p. m., en la sede Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con el objetivo de ser punto central de todas las personas que quieran asistir a la presentación.

Durante el encuentro, el autor entablará un diálogo con Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano de la capital antioqueña, para desglosar las tesis de un libro que se subtitula: “Cuando la norma es el arma que desmantela la democracia. Una advertencia histórica”.

Un análisis del poder y la norma

La obra, publicada bajo el sello Crítica, propone un examen técnico sobre cómo los marcos legales pueden ser utilizados para erosionar las instituciones desde adentro.

Con su nueva obra literaria, Gaona plantea que el uso instrumental de la ley constituye un riesgo latente para la estabilidad democrática contemporánea, señalando los riesgos a la que esta se expone.

El lanzamiento cuenta con el respaldo de organizaciones como Camacol Antioquia y Proantioquia, consolidándose como un espacio de debate académico y civil sobre el futuro del orden constitucional en el país.

El perfil del autor y su legado

J. Mauricio Gaona es un académico y jurista de trayectoria internacional, doctor en Derecho (S.J.D.) por la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), con estancias de investigación en instituciones como Harvard y la Universidad de Bolonia.

Además, su enfoque profesional se ha centrado durante todo este tiempo en el derecho constitucional, la tecnología y el impacto de las normas en las libertades civiles.

El jurista J. Mauricio Gaona, hijo del recordado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona. FOTO: Cortesía
El jurista J. Mauricio Gaona, hijo del recordado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona. FOTO: Cortesía

Su trasfondo familiar está marcado por la historia judicial de Colombia. Es hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona Cruz, uno de los juristas que falleció durante la toma del Palacio de Justicia en 1985.

Este legado ha influido en su rigor académico y en su interés permanente por la defensa de la independencia judicial y la preservación de los mecanismos que limitan el ejercicio del poder absoluto.

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