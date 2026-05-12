Mauricio Gaona presentará en Medellín su nuevo libro sobre el desmantelamiento democrático: “La Constitución soy yo”

La capital de Antioquia será el escenario para la presentación de “La Constitución soy yo”, la más reciente obra del jurista J. Mauricio Gaona, hijo del recordado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Gaona.
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El evento se llevará a cabo este jueves 14 de mayo, a las 5:00 p. m., en la sede Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, con el objetivo de ser punto central de todas las personas que quieran asistir a la presentación.