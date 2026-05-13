Trump vuelve a provocar: publicó mapa de Venezuela como “estado 51” de EE. UU.

La controversia por las declaraciones de Donald Trump sobre Venezuela escaló este miércoles luego de compartir una imagen en redes sociales en la que el mapa venezolano aparece cubierto con la bandera de Estados Unidos y acompañado del mensaje “51st State”. La publicación, interpretada como una provocación política, llegó después de que Trump afirmara que está “considerando seriamente” convertir a Venezuela en un nuevo estado estadounidense.
Anteriormente, en una conversación con el periodista de Fox News John Roberts, estuvo acompañada de comentarios sobre las reservas petroleras venezolanas y de una publicación en redes sociales que mostraba el mapa de Venezuela cubierto con la bandera estadounidense.
Entérese: Trump y Xi Jinping se verán cara a cara en medio de tensiones con Taiwán e Irán, ¿limarán asperezas?
“John, solo quiero decirte algo, hablo muy en serio sobre esto. Estoy hablando seriamente de iniciar un proceso para convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos”.