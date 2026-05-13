Trump vuelve a provocar: publicó mapa de Venezuela como “estado 51” de EE. UU.

La controversia por las declaraciones de Donald Trump sobre Venezuela escaló este miércoles luego de compartir una imagen en redes sociales en la que el mapa venezolano aparece cubierto con la bandera de Estados Unidos y acompañado del mensaje “51st State”. La publicación, interpretada como una provocación política, llegó después de que Trump afirmara que está “considerando seriamente” convertir a Venezuela en un nuevo estado estadounidense. Anteriormente, en una conversación con el periodista de Fox News John Roberts, estuvo acompañada de comentarios sobre las reservas petroleras venezolanas y de una publicación en redes sociales que mostraba el mapa de Venezuela cubierto con la bandera estadounidense. Entérese: Trump y Xi Jinping se verán cara a cara en medio de tensiones con Taiwán e Irán, ¿limarán asperezas? “John, solo quiero decirte algo, hablo muy en serio sobre esto. Estoy hablando seriamente de iniciar un proceso para convertir a Venezuela en el estado número 51 de Estados Unidos”.

Además. ya ha provocado el tema en varias ocasiones, en abril durante una rueda de prensa Trump amplió la idea “Y, para que lo entiendan, la gente en Venezuela dice que, si yo me lanzara a la presidencia de Venezuela, tendría la mayor intención de voto que haya tenido alguien en ese país. Así que, cuando termine con esto, podría irme a Venezuela. Aprenderé español rápidamente, no me tomará mucho tiempo; soy bueno con los idiomas. Iré a Venezuela y me postularé para presidente. Pero estamos muy contentos con el presidente electo que tienen ahora mismo y con la gente que está al mando”, afirmó.

Y lo que ahora alimenta la polémica es la publicación que hizo este miércoles en su red social Truth Social, Trump compartió una imagen con el texto “51st State” (“Estado 51”) sobre el mapa de Venezuela pintado con los colores de la bandera de Estados Unidos, en una provocación política y una nueva muestra del tono expansionista que el republicano ha utilizado en otras ocasiones al hablar de territorios como Canadá, Groenlandia o Puerto Rico.

Delcy Rodríguez la actual mandataria venezolana, respondió ante esta “provocación” a través de la red social X con un mensaje indirecto y evidentemente simbólico, la publicación fue una ilustración de Venezuela llena de colores cálidos y elementos culturales, acompañada de la frase “Venezuela Toda”. En el mensaje escribió “Orgullosos siempre de ser venezolanos y de haber defendido en La Haya a nuestra Venezuela Toda”.

La imagen muestra el mapa venezolano intervenido con referencias visuales a la identidad nacional, paisajes tropicales, figuras tradicionales y tonos asociados a la bandera y la geografía del país. En contraste a la publicación de Trump, que cubría el territorio venezolano con la bandera de Estados Unidos y el mensaje “51st State”.

Esto ocurre en un momento especialmente sensible para Venezuela. En los últimos meses, Washington ha incrementado su influencia política y económica en el país tras la captura de Nicolás Maduro y el reacomodo institucional liderado por Delcy Rodríguez. Al mismo tiempo, compañías estadounidenses han retomado operaciones petroleras y las exportaciones venezolanas han mostrado señales de recuperación. Aunque no existe ningún mecanismo real que permita a un presidente estadounidense anexar unilateralmente otro país, Trump mantiene la ironía y provocación. Siga leyendo: ¿Marco Rubio viajó a China usando la misma sudadera de la captura de Maduro? Una foto desató revuelo Bloque de preguntas y respuestas