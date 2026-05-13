¿Quién quiere comprar al Medellín? Esta es la cifra que tendría que desembolsar

El futuro de Independiente Medellín podría entrar en una nueva etapa. En medio del desgaste con la hinchada y después de varios años marcados por decisiones cuestionadas desde lo deportivo y administrativo, es cada vez más claro que Raúl Giraldo contempla la posibilidad de vender el club. La relación entre la actual dirigencia y buena parte de la afición roja viene deteriorándose desde hace tiempo. Los reclamos constantes, la inconformidad por algunas decisiones institucionales y la sensación de estancamiento han generado un ambiente de presión alrededor de la administración del equipo antioqueño.

Giraldo entiende ese desgaste. También reconoce que hubo errores durante su gestión y, por eso, el Medellín se encuentra actualmente abierto a escuchar ofertas de posibles inversionistas o grupos empresariales interesados en quedarse con la institución. Sin embargo, cualquier negociación deberá partir de una cifra importante. El valor patrimonial del DIM estaría estimado en cerca de 40 millones de dólares, teniendo en cuenta activos, infraestructura y derechos deportivos ligados al club. A eso se suma el valor actual de la plantilla profesional, cuyo costo de mercado ronda entre los 14,85 y 17,9 millones de euros, reflejando que el Medellín continúa siendo una de las nóminas más valiosas y competitivas del fútbol colombiano. Aunque todavía no existe una negociación cerrada ni compradores confirmados públicamente, el hecho de que el club esté dispuesto a recibir propuestas ya representa un movimiento significativo dentro de la institución.