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Abecé: ¿está en peligro la plata de los pensionados que se trasladaron a Colpensiones?

Más de 25.000 pensionados quedaron en medio del choque jurídico entre Gobierno, Colpensiones y altas cortes por el traslado de recursos desde fondos privados. Aquí le respondemos sus dudas.

  • Abecé: ¿está en peligro la plata de los pensionados que se trasladaron a Colpensiones?
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 5 horas
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El actual enredo pensional comenzó tras la suspensión provisional del Decreto 415 de 2026 por parte del Consejo de Estado. Esa norma había sido expedida por el Gobierno Nacional para permitir el traslado de $25 billones de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones.

El decreto estaba relacionado con las personas que aprovecharon la “ventana de traslado” creada por la reforma pensional de 2024 para cambiarse desde las AFP al régimen público.

Según el Gobierno, el objetivo era garantizar que el dinero de quienes ya se pensionaron llegara a Colpensiones para financiar sus mesadas futuras.

Entérese: “Las 25.000 personas recibirán su pago”, presidente de Colpensiones sobre incertidumbre en pensiones

Sin embargo, el Consejo de Estado consideró...

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