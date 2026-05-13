Buscan hasta con oraciones a Juan José: lleva 21 días desaparecido desde que salió del trabajo en Sabaneta, Antioquia

Los últimos 21 días para Yaneth Milena Arroyave Arteaga han sido, quizá, los más difíciles de su vida porque esos han sido los días en los que no ha sabido del paradero de su hijo Juan José Taborda Arroyave, de 21 años. Desde la noche del pasado 22 de abril, se perdió todo contacto con este joven, quien estaba trabajando en una empresa de pinturas del municipio de Sabaneta.
Este joven, en medio de un arrebato por buscarse un mejor futuro, dejó su hogar en el municipio de Andes, Suroeste antioqueño, y se radicó en el municipio de Envigado. A los pocos días comenzó a trabajar en una empresa de pinturas en Sabaneta, donde, según Yaneth Milena, estaba muy contento de haber llegado a ese lugar.