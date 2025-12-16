La Fifa anunció boletos a 60 dólares para el Mundial de 2026 tras denuncias por altos precios: así se pueden adquirir

Los aficionados de equipos clasificados al Mundial de fútbol de 2026 pagarán sus boletos a 60 dólares (230 mil pesos colombianos y 50 euros) por partido, anunció este martes 16 de diciembre la Fifa, en respuesta a las asociaciones de hinchas que denunciaban precios “astronómicos”.
Le puede interesar: El fútbol callejero se tomó Medellín: Juega Salvaje, el movimiento que celebró en el asfalto el deporte urbano
Una nueva categoría, “Supporter Entry” o “grada básica”, propondrá boletos “a 60 dólares estadounidenses cada uno, y disponibles para los 104 partidos”, incluida la final de la Copa del Mundo, precisó el ente rector del balompié en un comunicado.