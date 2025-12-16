La Fifa anunció boletos a 60 dólares para el Mundial de 2026 tras denuncias por altos precios: así se pueden adquirir

Los aficionados de equipos clasificados al Mundial de fútbol de 2026 pagarán sus boletos a 60 dólares (230 mil pesos colombianos y 50 euros) por partido, anunció este martes 16 de diciembre la Fifa, en respuesta a las asociaciones de hinchas que denunciaban precios “astronómicos”. Le puede interesar: El fútbol callejero se tomó Medellín: Juega Salvaje, el movimiento que celebró en el asfalto el deporte urbano Una nueva categoría, “Supporter Entry” o “grada básica”, propondrá boletos “a 60 dólares estadounidenses cada uno, y disponibles para los 104 partidos”, incluida la final de la Copa del Mundo, precisó el ente rector del balompié en un comunicado.

Las entradas para aficionados cuestan 60 USD cada una y están disponibles para los 104 partidos. FOTO: Fifa

“Esta iniciativa busca apoyar en primer lugar a los aficionados que siguen a su equipo nacional a lo largo del torneo”, añadió la Fifa. El pasado jueves, la asociación Football Supporters Europe (FSE) se indignó por los “precios astronómicos (...) impuestos por la FIFA a los aficionados más fieles”. Según la información de FSE, que afirmaba haber visto los “precios publicados progresiva y confidencialmente por la Fifa”, seguir a un mismo equipo desde el primer partido hasta la final “costaría (a un aficionado) como mínimo 6.900 dólares (cerca de 6.000 euros)”, “casi cinco veces más que durante el Mundial 2022 de Catar”. Según la Fifa, “se han recibido hasta la fecha 20 millones de peticiones de entradas durante la fase actual de venta por sorteo”, que arrancó el jueves pasado.

Una “táctica para calmar los ánimos”

FSE dijo este martes que el cambio parcial de postura de la Fifa respecto a la venta de entradas ponía de manifiesto las deficiencias en la fijación de precios para el Mundial que se jugará en Norteamérica en 2026. “Por el momento, consideramos el anuncio de la FIFA como una mera táctica para calmar los ánimos ante la reacción negativa a nivel mundial”, afirmó FSE. “Esto demuestra que la política de venta de entradas de la FIFA no es inamovible, que se decidió deprisa y sin la debida consulta, ni siquiera con las propias federaciones miembro de la Fifa”. FSE agregó que “según la distribución de entradas disponible públicamente, esto significaría que, en el mejor de los casos, solo unos pocos cientos de aficionados por partido y por equipo tendrían la suerte de beneficiarse de los precios de 60 dólares estadounidenses, mientras que la gran mayoría tendría que pagar precios exorbitantes, mucho más altos que en cualquier torneo anterior”. La organización también criticó la falta de medidas para los aficionados con discapacidad o sus acompañantes.

Medida insuficiente, según primer ministro británico: ¿dónde los consigue?

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, se hizo eco de las declaraciones de FSE, afirmando que la categoría de entradas más económicas de la Fifa no era suficiente. “Celebro el anuncio de la Fifa sobre la disponibilidad de entradas más baratas para los aficionados”, escribió Starmer en X. “Pero como alguien que solía ahorrar para comprar entradas para los partidos de Inglaterra, animo a la Fifa a que haga más para que las entradas sean más asequibles y que la Copa del Mundo no pierda el contacto con los verdaderos aficionados que hacen que este deporte sea tan especial”, añadió.