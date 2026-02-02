Fuertes lluvias dejan más de 7.500 familias afectadas en Antioquia: hay 3 desaparecidos y un muerto en Urabá

Las lluvias no han dado tregua en Urabá. La subregión lleva cuatro días con emergencias en casi todos sus municipios, especialmente en Necoclí, Turbo, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Arboletes donde hay alerta roja por la ola invernal.

En el caso de Necoclí, la creciente de ríos y quebradas obligó a la evacuación inmediata de familias que habitan en las riberas del río Mulatos, río Tulapa y la quebrada Mulaticos, ante el alto riesgo de inundaciones y avalanchas que ya dejan una persona muerta y tres desaparecidas.

Le puede interesar: Ya que en febrero lloverá parejo, Medellín lanza recomendaciones para que la ciudad no se inunde

El crítico panorama llevó a la Gobernación de Antioquia a activar un plan especial de atención a emergencias, luego de confirmar que 10 de los 11 municipios en Urabá registran afectaciones. De manera preliminar, se estima que 7.511 familias han resultado damnificadas en el departamento en las últimas horas.

Ante la magnitud de la emergencia, el gobernador Andrés Julián Rendón encabezó un Consejo Departamental extraordinario de Gestión del Riesgo, con el objetivo de coordinar acciones humanitarias, técnicas y operativas.

“Esta tarde estaremos en tres de los municipios más afectados. Todos los miembros y todas las agencias que hacen parte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo están activados y la Gobernación de Antioquia hará pleno uso de todas sus capacidades para mitigar y resolver oportunamente esta situación tan difícil que viven nuestros paisanos de Urabá”, señaló el mandatario.

Los municipios con mayores afectaciones son Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Necoclí, donde las lluvias han provocado desbordamientos, deslizamientos de tierra, pérdida de cultivos y graves daños en la infraestructura vial.