Fuertes lluvias dejan más de 7.500 familias afectadas en Antioquia: hay 3 desaparecidos y un muerto en Urabá

Las lluvias han dejado varias vías inundadas, clases suspendidas y cultivos completamente dañados en toda la subregión. Aquí los detalles de la emergencia.

    En el municipio de San Juan de Urabá las calles están totalmente inundadas. La Alcaldía declaró Urgencia Manifiesta y Calamidad Pública y se pidió la evacuación inmediata a las familias que viven aledaño al río San Juan de Urabá. FOTO: Captura de video
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

hace 1 hora
bookmark

Las lluvias no han dado tregua en Urabá. La subregión lleva cuatro días con emergencias en casi todos sus municipios, especialmente en Necoclí, Turbo, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Arboletes donde hay alerta roja por la ola invernal.

En el caso de Necoclí, la creciente de ríos y quebradas obligó a la evacuación inmediata de familias que habitan en las riberas del río Mulatos, río Tulapa y la quebrada Mulaticos, ante el alto riesgo de inundaciones y avalanchas que ya dejan una persona muerta y tres desaparecidas.

Le puede interesar: Ya que en febrero lloverá parejo, Medellín lanza recomendaciones para que la ciudad no se inunde

El crítico panorama llevó a la Gobernación de Antioquia a activar un plan especial de atención a emergencias, luego de confirmar que 10 de los 11 municipios en Urabá registran afectaciones. De manera preliminar, se estima que 7.511 familias han resultado damnificadas en el departamento en las últimas horas.

Ante la magnitud de la emergencia, el gobernador Andrés Julián Rendón encabezó un Consejo Departamental extraordinario de Gestión del Riesgo, con el objetivo de coordinar acciones humanitarias, técnicas y operativas.

Esta tarde estaremos en tres de los municipios más afectados. Todos los miembros y todas las agencias que hacen parte del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo están activados y la Gobernación de Antioquia hará pleno uso de todas sus capacidades para mitigar y resolver oportunamente esta situación tan difícil que viven nuestros paisanos de Urabá”, señaló el mandatario.

Los municipios con mayores afectaciones son Arboletes, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Necoclí, donde las lluvias han provocado desbordamientos, deslizamientos de tierra, pérdida de cultivos y graves daños en la infraestructura vial.

En el caso de San Juan de Urabá, las autoridades informaron que hasta 6 de febrero las clases serán semi escolarizadas debido a las fuertes lluvias que han impedido que decenas de estudiantes se movilicen hacia sus aulas. El municipio declaró Urgencia Manifiesta y Calamidad Pública y se ordenó la evacuación preventiva de todas las familias que vivan en zonas de riesgo aledañas al río San Juan de Urabá.

Por su parte, en Arboletes, la situación es aún más compleja. El municipio se encuentra en alerta roja, con cerca del 80% de su área rural afectada, según confirmó Fredys Vega, secretario de Gobierno.

Entérese: Aguaceros en las últimas horas dejaron a todo el Urabá bajo el agua

Tenemos deterioro total de la malla vial rural, pérdidas de cultivos, animales y enseres. Se han presentado deslizamientos de tierra que han afectado viviendas y muchas familias lo han perdido todo”, explicó el funcionario.

La administración municipal ordenó la evacuación preventiva del barrio Villa Luz, en el casco urbano, debido al aumento del caudal del río Volcán, y mantiene especial vigilancia sobre el río San Juan, que representa el mayor riesgo de desbordamiento.

El caudal sigue creciendo. Desde el mediodía se tomó la decisión de evacuar las viviendas aledañas al río, con acompañamiento del Cuerpo de Bomberos, para evitar una tragedia humana”, agregó Vega.

La emergencia ha dejado a varias comunidades totalmente incomunicadas, especialmente en la zona rural. Las lluvias destruyeron tramos de vías secundarias y terciarias, e incluso colapsaron puentes, lo que ha impedido el ingreso de ayudas.

Nos ha sido imposible llegar a los corregimientos. Hay sectores donde ni siquiera en moto se puede pasar. La ayuda no ha podido ingresar ni por tierra ni por aire, porque las condiciones climáticas no lo permiten”, advirtió el secretario.

Pese a las dificultades, la Gobernación mantiene activos 45 frentes de maquinaria amarilla en Antioquia, 15 de ellos en Urabá, para atender las vías más afectadas. Además, se activaron acciones conjuntas con las secretarías de Ambiente, Educación y Desarrollo Económico para atender acueductos dañados, instituciones educativas inundadas y la afectación de cultivos, especialmente de plátano.

Desde el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA) se informó que durante el fin de semana se activaron 22 alertas, 11 por intensas precipitaciones y 11 por el aumento en los niveles de ríos y quebradas.

Las autoridades advierten que, aunque enero y febrero suelen ser meses de menor lluvia, desde octubre de 2025 se presentan condiciones asociadas al fenómeno de La Niña, lo que ha generado precipitaciones por encima de los promedios históricos afectando no solo a Urabá sino también a subregiones como el Bajo Cauca y el Suroeste.

