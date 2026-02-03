Cara a cara entre Petro y Trump: en juego una relación comercial de casi US$30.000 millones

A las 11:00 a. m. en Washington comenzará la reunión entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump. Aunque el encuentro tiene un trasfondo político, su relevancia económica es aún mayor.
Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Colombia, un motor clave para las exportaciones, la inversión extranjera y el empleo. Por ello, cualquier decisión que surja de esta cita podría repercutir de manera directa en la economía y en la estabilidad de los principales sectores productivos del país.
