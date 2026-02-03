Andi y Fenalco proyectan la venta de 250.000 vehículos en 2026, pese a un entorno de incertidumbre

Pese a un panorama económico marcado por la incertidumbre fiscal, el encarecimiento del crédito y los retos de la transición energética, el sector automotor en Colombia mantiene una expectativa moderadamente optimista para 2026.

De acuerdo con las proyecciones de la Andi y Fenalco, este año podría cerrarse con la venta de 250.000 vehículos nuevos, una cifra retadora, que no sería muy ambiciosa con respecto a la del 2025, donde se registró un total de 254.205 vehículos nuevos registrados, pero alineada con los retos del 2026, donde hay altas tasas e incertidumbre previa a elecciones.

Este dato se dio a conocer por medio de una rueda de prensa este martes, 3 de febrero, en las que dieron a conocer sus perspectivas para 2026 en el mercado automotor colombiano.