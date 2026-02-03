x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Andi y Fenalco proyectan la venta de 250.000 vehículos en 2026, pese a un entorno de incertidumbre

Pese a la incertidumbre económica, el aumento de las tasas de interés y los retos de la transición energética, el sector automotor mantiene una proyección optimista para 2026, impulsada por un sólido arranque de año.

  • El mercado automotor inició 2026 con más de 19.000 vehículos vendidos en enero, el mejor registro para ese mes desde 2015. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
    El mercado automotor inició 2026 con más de 19.000 vehículos vendidos en enero, el mejor registro para ese mes desde 2015. FOTO: MANUEL SALDARRIAGA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 1 hora
bookmark

Pese a un panorama económico marcado por la incertidumbre fiscal, el encarecimiento del crédito y los retos de la transición energética, el sector automotor en Colombia mantiene una expectativa moderadamente optimista para 2026.

De acuerdo con las proyecciones de la Andi y Fenalco, este año podría cerrarse con la venta de 250.000 vehículos nuevos, una cifra retadora, que no sería muy ambiciosa con respecto a la del 2025, donde se registró un total de 254.205 vehículos nuevos registrados, pero alineada con los retos del 2026, donde hay altas tasas e incertidumbre previa a elecciones.

Le puede interesar: En 2025, se vendieron 19.724 vehículos eléctricos nuevos: BYD, Kia y Chery lideran el negocio

Este dato se dio a conocer por medio de una rueda de prensa este martes, 3 de febrero, en las que dieron a conocer sus perspectivas para 2026 en el mercado automotor colombiano.

El 2026 comenzó con buenas ventas

El balance parte de un dato clave: enero de 2026 comenzó con más de 19.000 unidades vendidas, el mejor registro para ese mes desde 2015, lo que abre la puerta a una recuperación sostenida del mercado, tras varios años de volatilidad.

Un mercado que arranca fuerte, pero con riesgos en el camino

Desde el sector gremial se reconoce que alcanzar las 250.000 unidades no representa un crecimiento frente al año anterior, pero sí un objetivo ambicioso si se tiene en cuenta el contexto macroeconómico actual.

En 2025, el mercado automotor cerró con cerca de 202.000 unidades vendidas, lo que implicó un repunte cercano a las 52.000 unidades frente a 2024.

Lea más: Ventas de carros despegan en 2026 con crecimiento histórico de 38,7%; el mejor enero de los últimos 10 años

Espere ampliación...

Temas recomendados

Economía
Sectores económicos
Sector automotor
Andi
Fenalco
Automotriz
Federación Internacional de Automovilismo
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida