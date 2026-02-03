Tormenta en el Real Madrid: revelaron nombres de los jugadores que se enfrentaron al técnico Xabi Alonso

Luego de que Xavi Alonso terminara su vínculo con el Real Madrid en enero pasado, el delantero Kylian Mbappé no ocultó que “pasan cosas” en el vestuario, y que no se va a “hacer el tonto”, pero que muchas de las que se dicen “no son verdad”. “Nuestro trabajo es callar y hacer las cosas en el campo”.

Sim embargo, la tormenta en la casa blanca no cesa luego de conocerse los nombres de los jugadores que se le revelaron al orientador español.

“Una sensación de desgobierno que provoca que ahora mismo el vestuario esté comandado por los dos jugadores que se enfrentaron al extécnico Xabi Alonso: el uruguayo Fede Valverde y, especialmente, Vinícius”, aseguró el diario Mundo Deportivo.

El 12 de enero, luego de la Supercopa de España, Xabi fue perdió su cargo al perder contra el Barcelona 3-2 en la final. Se fue con un balance de 24 victorias, 4 empates y 6 derrotas durante la actual campaña. Lo reemplazó Álvaro Arbeloa tras la mala relación que hubo con la plantilla a lo largo de la temporada.

En el artículo que escribe Herrera Patón y que tituló “El desgobierno del Real Madrid: el vestuario está en manos de Valverde y Vinícius, sostiene que el brasileño ha adquirido un poder enorme desde su rebeldía en el clásico. “Sus aspavientos a Xabi Alonso y el hecho de que no tuvo respuesta por parte del club, eso le ha otorgado un poder inimaginable para un delantero”.

Mbappé, por su parte, comentó que decir que Xabi Alonso no triunfó en el Real Madrid es faltar a la verdad, ya que el único título que había perdido antes de su destitución fue la Supercopa, y apuntó que tuvo “una relación espectacular” con él y que le gustó “su visión del fútbol”.

Además, el parisino recalcó que tienen “el carácter y la personalidad” para cambiar los pitos “en el campo”. “Tenemos a todo el madridismo con nosotros, yo no lo veo en contra de nosotros, simplemente está enfadado, al que es normal. La forma de cambiar la situación en el campo es ganar partidos y jugar bien, y estoy seguro que si lo hacemos van a volver a estar con nosotros”, agregó, defendiendo a la vez al delantero brasileño.

“Vini no tiene la culpa, si no jugamos bien, es culpa de toda la plantilla. No es justo. Vini es un grandísimo jugador y un hombre increíble. Tengo la suerte de conocerlo y siento mucho cariño por él. Como equipo tenemos que protegerlo y la mejor forma de hacerlo es que no esté solo contra la gente. Cuando Vini está a su máximo nivel es un jugador de alto nivel y uno de los mejores del mundo”.

También tuvo palabras de cariño para otro de los señalados por el Santiago Bernabéu, Jude Bellingham: “Nadie duda de su calidad. Tiene un potencial increíble, cuando está en forma y juega bien, es uno de los mejores jugadores del mundo sin discusión. Lógicamente, es un momento complicado para él, pero igual que para todos”.

Un tanto de penal de Mbappé en el tiempo de prolongación dio la victoria al Real Madrid, que se impuso 2-1 al Rayo Vallecano el pasado domingo en el Bernabéu, lo que permite al club blanco seguir el ritmo del líder FC Barcelona, que ganó el sábado al Elche (3-1), en la 22ª jornada de La Liga.

Tras la derrota en Lisboa el pasado miércoles en Liga de Campeones, los hinchas madridistas recibieron a sus jugadores al salir a calentar y durante el anuncio de las alineaciones con una sonora pitada, con Vinícius y Jude Bellingham una vez más como protagonistas del descontento de la afición, como ya ocurrió en el duelo ante el Levante hace dos semanas, tras la derrota en la final de la Supercopa frente al Barça y el despido del entonces entrenador Xabi Alonso.

