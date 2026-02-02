Fotos | Sobriedad, elegancia y un pectoral con senos de colores: así fue la presencia de los colombianos en los Premios Grammy 2026

La gala número 68 de los Premios Grammy celebrada en Los Ángeles tuvo lo mejor de la música internacional, mensajes políticos en contra de las medidas migratorias de Donald Trump y una importante presencia de artistas colombianos. Con el paso del tiempo, parece imposible no encontrar presencia colombiana en los eventos más importantes de la música, pues así como en su momento Shakira y Juanes se ganaron un lugar en el pop mundial y era algo recurrente encontrarlos en grandes escenarios del mundo, en la actualidad hay una lista de coterráneos que sobresalen en las tarimas internacionales. Lea también: “ICE Out”: artistas convierten los Grammy 2026 en protesta contra la política antimigratoria de Trump En el conjunto de artistas cafeteros que se muestran en los escenarios del mundo hay un dominio de lo urbano, sobre todo en unos Grammy donde uno de los máximos protagonistas fue el máximo exponente de este género: Bad Bunny.

En los 68° Premios Grammy hubo presencia de los reguetoneros Feid, J Balvin y Ryan Castro, además de Karol G, que fue una de las presentadoras del evento previo a la gala principal, además de salir a la tarima a entregarle uno de los galardones al Conejo Malo.

La Bichota lució en esta gala un vestido celeste claro ajustado al cuerpo con hombros descubiertos. Una cola que iba hasta el suelo y algunas transparencias hicieron que la colombiana no pasara desapercibida en la alfombra.

Karol G lució un vestido celeste claro en la alfombra roja de los Grammy 2026. Foto: Getty Images

Sin embargo, en el evento previo, Karol G eligió un vestido más sobrio, color negro con un corte estilizado y la espalda descubierta. Este fue mostrado por la misma artista en un video en sus redes sociales.

Karol G presentó el evento previo a la gala principal. Foto: Getty Images

Sus colegas, J Balvin y Ryan Castro, eligieron también el negro para la gala central. Un esmoquin negro con camisa blanca hizo lucir a los paisas en un estilo clásico donde cada uno le dio su toque con un pañuelo en el saco y un reloj dorado, en el caso de Balvin, y accesorios color plata por el lado de Ryan.

J Balvin estuvo con un estilo clásico en los Premios Grammy. Foto: Getty Images

Ryan Castro lució un esmoquin en la ceremonia de los Premios Grammy. Foto: Getty Images

Lea aquí: ¿Por qué el triunfo de Bad Bunny en los Grammy 2026 es histórico? Feid, quien desde semanas atrás ha mostrado una transformación en su estilo, dejó atrás su característico verde para lucir completamente de negro, dejando claro que este color está en tendencia. El cuero fue protagonista en su traje.

Feid con una camisa de cuero en los Premios Grammy. Foto: Getty Images

Dejando de un lado el reguetón, otro género que se hizo presente fue el popular con Paola Jara y Jessi Uribe quienes estuvieron, en el caso de ella, con un vestido verde oscuro largo ajustado al cuerpo, y en el caso de él, un traje negro con detalles brillantes y un sombrero que remarcaba el género al cual representaba.

Paola Jara y Jessi Uribe nominados a mejor álbum de regional mexicana en los Premios Grammy. Foto: Getty Images

Siguiendo la línea del color negro, quien también hizo presencia en la alfombra roja fue el bogotano Andrés Cepeda, que estuvo nominado por primera vez a estos premios con su álbum Bogotá en la categoría Mejor álbum vocal pop latino. En la alfombra posó con su esposa Elisa Restrepo.

Andrés Cepeda y su esposa Elisa Restrepo en los Premios Grammy. Foto: @andrescepeda

En medio de una gala dominada por el negro, quienes rompieron esquemas fueron los integrantes de Aterciopelados, en especial, su vocalista Andrea Echeverri que lució “un pectoral de tetas divinas”, según lo describió días atrás en sus redes.

Aterciopelados rompiendo esquemas en los Premios Grammy. Foto: @aterciopelados