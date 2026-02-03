Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en febrero 2026

Este mes, algunas de las series más esperadas de enero llegarán a su fin. Ese es el caso de la cuarta temporada de Bridgerton, cuyos cuatro episodios faltantes se estrenarán el 26 de febrero en Netflix, y de El caballero de los siete reinos, el spin-off de Juego de Tronos, que terminará en su sexto capítulo, disponible el 22 de febrero en HBO Max. Le puede interesar: ‘Cosiaca’ llega gratis a YouTube: Teleantioquia estrena la serie a nivel mundial Pero, además de estos finales, en febrero también se estrenarán nuevas series y películas en plataformas de streaming. Estas son algunas de las producciones que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV:

Estrenos de Netflix en febrero de 2026

El 12 de febrero se estrenará Cómo llegar al cielo desde Belfast, una serie sobre un grupo conformado por tres mujeres que intentan descifrar la muerte de su amiga al mismo tiempo que esconden un secreto. Esta producción es creación de Lisa McGee, la misma guionista de la reconocida serie de 2018, Derry Girls.

La cruda realidad dentro de America’s Next Top Model es un documental en el que modelos, jueces y participantes del reality, estrenado en 2003 y que tuvo 24 temporadas, revelan las implicaciones de haber hecho parte del show y la hostilidad detrás de las cámaras. Estará disponible en Netflix a partir del 16 de febrero. Y para los amantes de la cocina también llegará Soy Gordom Ramsay, el documental sobre el chef y presentador británico que ha recibido 17 Estrellas Michelin. Se estrena el 18 de febrero.

Estrenos de HBO Max en febrero de 2026

El 15 de febrero se estrenará la segunda y última temporada de Como agua para chocolate, la serie basada en la novela homónima de la escritora mexicana Laura Esquivel. “Tita, profundamente afectada por la pérdida y el encierro, encuentra en Dr. Brown la posibilidad de un futuro distinto, donde la calma y la ternura se perfilan como una alternativa real. Sin embargo, el regreso de Pedro reaviva una pasión que desafía mandatos familiares, tradiciones y reglas sociales”, dice la sinopsis.

Más que rivales, la serie canadiense que se volvió tendencia en redes sociales tras su estreno en 2025, llegará a HBO Max el 6 de febrero. Basada en la saga Game Changers de Rachel Reid, la producción cuenta la historia del romance de dos jugadores profesionales de hockey.

Y también se estrenará Vecinos, la docuserie producida por Josh Safide -el director de la nominada al Oscar, Marty Supreme, que examina historias de conflictos residenciales reales, absurdos, escandalosos y dramáticos protagonizados por vecinos de diferentes lugares de Estados Unidos. Se podrá ver desde el 13 de febrero.

Estrenos de Prime Video en febrero de 2026

El 18 de febrero se estrenará en la plataforma 56 días, película que sigue a Oliver y Ciara, quienes inician un intenso romance durante el confinamiento por COVID-19, que termina con un misterioso asesinato 56 días después. Y el 27 de febrero estará disponible en Prime Man on the Run, el documental sobre la vida del artista Paul McCartney, que incluye música y grabaciones inéditas de los años setenta, después de la separación de Los Beatles, y de cuando decide crear una nueva banda: Wings.

Estrenos de Apple TV en febrero de 2026

Eternity, la comedia romántica protagonizada por Elizabeth Olsen, Callum Turner y Miles Teller, llegará a la plataforma de streming el 13 de febrero. La cinta cuenta la historia de una mujer que debe elegir en pocos días con quién quiere pasar la eternidad en el más allá. Lea: Estas fueron las producciones más vistas de Netflix en el segundo semestre de 2025, ¿ya las vio?