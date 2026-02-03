Las películas y series que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV en febrero 2026

Este mes, algunas de las series más esperadas de enero llegarán a su fin. Ese es el caso de la cuarta temporada de Bridgerton, cuyos cuatro episodios faltantes se estrenarán el 26 de febrero en Netflix, y de El caballero de los siete reinos, el spin-off de Juego de Tronos, que terminará en su sexto capítulo, disponible el 22 de febrero en HBO Max.
Pero, además de estos finales, en febrero también se estrenarán nuevas series y películas en plataformas de streaming. Estas son algunas de las producciones que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Apple TV: