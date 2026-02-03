x

Caída de Nequi: esto es lo que se sabe de las intermitencias presentadas en la aplicación

Miles de usuarios no han podido pagar o transferir dinero este martes. Conozca qué servicios de Nequi están fuera de línea, a qué hora volverá a la normalidad y qué alternativas tiene para pagar.

    Usuarios reportan fallas en la aplicación de Nequi durante la mañana de este lunes 3 de febrero. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
“No es quincena y ya está caído”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron desde la mañana de este martes 3 de febrero, de usuarios reportando nuevas fallas de Nequi a través de redes sociales, especialmente en X.

Varios de ellos señalaron dificultades para ingresar a la aplicación, realizar transferencias y consultar saldos.

Le puede interesar: ¿Envió plata por error en Nequi? Así funciona la opción para recuperarla

“Estoy en el supermercado, debo pagar algo y no he podido”, manifestó otro usuario por medio de la red social.

De acuerdo con los mensajes publicados y lo manifestado por Nequi en su sitio web, los problemas serían intermitentes y estarían afectando tanto a pagos como a movimientos entre cuentas.

De hecho, algunos usuarios también indicaron que la app no carga o se queda en la pantalla de inicio.

Las razones de la caída de Nequi este 3 de febrero

Desde Nequi señalan a eso de las 09:30 a. m. que hay indisponibilidad total del servicio: “Estamos trabajando a toda marcha para volver a estar al 100%”. Tu plata y tu info están seguras en Nequi”.

Caída de Nequi: esto es lo que se sabe de las intermitencias presentadas en la aplicación

De acuerdo con su sitio web, estos inconvenientes se estarían presentando, aproximadamente, desde las 09:20 a. m.

Sin embargo, a eso de las 10:11 a. m., desde la empresa señalaron a sus usuarios que “En este momento algunos servicios pueden no estar disponibles. Mientras, puedes pagar con tu Tarjeta Nequi Visa”.

Lea más: Nequi reconoce caída de su servicio en plena quincena y explica la razón

Preguntas frecuentes sobre el tema:

