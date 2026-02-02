Contraloría anuncia investigación en Hidroituango por cambio de contratistas en la era Quintero

La Contraloría General de Antioquia ordenó la apertura de una actuación especial de fiscalización a la Sociedad Hidroituango S.A. E.S.P., con el objetivo de indagar si hubo detrimento patrimonial en las decisiones que llevaron al cambio de contratistas para la terminación de las obras de la central hidroeléctrica. La lupa del ente de control se centrará en la contratación para las unidades de generación 5, 6, 7 y 8, proceso que se gestó durante la administración del exalcalde Daniel Quintero y del exgerente de EPM Jorge Andrés Carrillo.
El proceso fiscal nace a raíz de una denuncia ciudadana interpuesta por Gloria Patricia Jaramillo Aristizábal, en la cual se advierte sobre un presunto aumento desproporcionado en los costos de las obras finales del proyecto tras la salida del consorcio original CCC Ituango y la llegada de nuevos ejecutores.