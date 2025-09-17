x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Un favorito afuera? Participación de España en el Mundial estaría en duda si clasifica Israel

Dirigentes políticos estarían presionando para que se aplique un aislamiento de Israel como ocurrió con Rusia. No permitir la participación de la Selección de España en la Copa del Mundo en caso de clasificar el equipo israelí es una de las estrategias.

  • La Selección España, campeona del mundo en 2010, podría quedarse fuera del Mundial 2026 por una decisión del gobierno. Foto: Getty Images
    La Selección España, campeona del mundo en 2010, podría quedarse fuera del Mundial 2026 por una decisión del gobierno. Foto: Getty Images
  • La Selección de Israel puede volver a un mundial luego de 56 años. Foto: Getty Images
    La Selección de Israel puede volver a un mundial luego de 56 años. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

17 de septiembre de 2025
bookmark

Sin aún terminar las Eliminatorias en Europa rumbo al Mundial 2026 ya hay uno de los favoritos al título que, sin importar su resultado en el Clasificatorio, se podría quedar por fuera del certamen por una decisión del gobierno de ese país.

La posibilidad se dio a conocer gracias a unas declaraciones del portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Patxi López, quien desde una conferencia de prensa desde el Congreso de los Diputados afirmó que “en su momento se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel”.

Lea también: Video | Tenso comienzo de la Champions: hubo enfrentamientos entre hinchas y policías a las afueras del Santiago Bernabéu

Las palabras del político del partido del gobierno fueron apoyadas por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), quien reconoció que le trasladaría a las federaciones y comités olímpicos para que no se hagan las competiciones con Israel “mientras siga el genocidio”.

Esta decisión estaría dentro de una estrategia de España para aislar a Israel no solo de eventos deportivos, como ya ocurrió con la Vuelta a España en donde la Unión Ciclística Internacional criticó la actitud del gobierno respecto a las marchas pro Palestina, sino que también abarcaría otros campos.

Uno de ellos es el ámbito cultural, donde la cadena estatal española RTVE decidió retirarse del Festival de Eurovisión 2026, una competencia musical entre países de la Unión Europea, si Israel participa, pues a pesar de estar en Oriente Medio, históricamente ha sido una de las naciones animadoras del certamen.

¿Puede la Selección de España quedarse fuera del Mundial por una decisión de su gobierno?

Aunque la Fifa es clara con que no debe de haber interferencia del Estado en las decisiones relacionadas con las federaciones de fútbol, una normativa local provocaría que el gobierno español sí pueda tomar decisiones sobre la participación del campeón del mundo en el 2010 en un torneo como el Mundial.

De acuerdo con las normativas españolas y según medios locales, las federaciones de todas las disciplinas en España están sujetas a un protocolo firmado en 1982 que está vigente en la actualidad.

Dicho protocolo indica que el CSD es quien luego de obtener datos por parte de las federaciones sobre la competición, participantes y presupuesto, da el visto bueno para la representación internacional. Para esto, la entidad también consulta con el Ministerio de Asuntos Exteriores el aval para dicha federación.

¿Israel tiene posibilidades de llegar al Mundial 2026?

Actualmente Israel es tercero del grupo I de las Eliminatorias en la Uefa estando por detrás de Noruega que tiene 15 puntos e Italia que tiene 9. El equipo israelí tiene los mismo puntos que los italianos pero pierden la posición por diferencia de goles.

Para llegar al Mundial desde la confederación de la Uefa, una selección debe quedar primera en su grupo para clasificar directamente.

Lea también: España pide que no se exporte más ayuda militar a Israel

El otro camino es para quienes ocupen el segundo lugar de cada grupo, donde a través de un repechaje entre los 12 segundos de los grupos se enfrentarán en duelos directos hasta escoger a los 4 representantes que junto a los doce primeros de los grupos completarán los 16 equipos que representarán a la Uefa en el Mundial.

Debido a la ventaja de Noruega en el primer lugar, una de las posibilidades de Israel para llegar a la Copa del Mundo por segunda vez en su historia debe pelear el segundo puesto con Italia, quien ha estado ausente en los últimos dos mundiales.

A Israel solo le faltan tres partidos, de los cuales dos son de visitante ante Noruega e Italia y el último de local ante Moldavia, la peor selección del grupo.

La Selección de Israel puede volver a un mundial luego de 56 años. Foto: Getty Images
La Selección de Israel puede volver a un mundial luego de 56 años. Foto: Getty Images

Cabe mencionar que Israel, siendo un país de Oriente Medio, compite en Uefa desde 1994, ya que cuando era parte de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), varios países se negaban a competir con esta nación debido a conflictos políticos. Por el momento, debido a su guerra en Gaza, el equipo israelí hace de local en Hungría.

Siga leyendo: Atentos en el FPC: Fifa le pagará millonaria cifra a los clubes que cedan a sus jugadores para el Mundial 2026

Temas recomendados

Deportes
Selección España
Fifa
Conflictos internacionales
Conflicto Judío - Palestino
Uefa
Geopolítica
Eliminatorias Mundial 2026
Conflicto de Israel y Palestina
Fútbol Internacional
Fútbol
Liga de Campeones de la UEFA
Mundial 2026
Relaciones diplomáticas
Mundial
mundiales
Israel
Europa
España
Norteamérica
México
Canadá
Estados Unidos
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida