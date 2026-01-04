El petróleo, el botín de la intervención de EE.UU. en Venezuela: ¿cómo otras potencias han sacado tajada?

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Donald Trump afirma querer reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses para que exploten sus gigantescas reservas de crudo. Una perspectiva que supondría un cambio importante para la producción del país.
Para dimensionar este anuncio del mandatario estadounidense, cabe recordar que Caracas cuenta con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, con 303.221 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Venezuela es miembro, por delante de Arabia Saudita (267.200 millones) e Irán.
Lea también: Rusia, Irán y Cuba: así reaccionaron los aliados de Venezuela a las acciones militares de EE. UU.
Sin embargo, la producción actual es muy baja. “alrededor de 1 millón de barriles diarios (mbd)” antes del aumento de las tensiones con Estados Unidos en diciembre, frente a “alrededor de 3,5 mbd” cuando Hugo Chávez, el predecesor de Nicolás Maduro, llegó al poder en 1999, explicó Peter McNally, de Third Bridge, ante la AFP.
Las sanciones impuestas por Trump durante su primer mandato hicieron caer la producción hasta un mínimo histórico de 350.000 barriles diarios en 2020. “La negligencia, la mediocridad de las infraestructuras, la falta de inversión y la corrupción” han lastrado la capacidad de explotación, estima el analista, estimó el analista.