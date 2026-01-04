Nicolás Maduro enfrentará este lunes su primera audiencia ante un tribunal de Nueva York

Nicolás Maduro comparecerá ante un juez de Nueva York este lunes 5 de enero al mediodía, según informó este domingo el tribunal que formalizará la notificación de los cargos en su contra. El líder del régimen venezolano, acusado por la justicia estadounidense de delitos relacionados con narcotráfico y terrorismo, será presentado ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, una de las cortes más relevantes del sistema judicial de Estados Unidos. Maduro fue capturado el sábado en Caracas durante un operativo estadounidense, tras lo cual fue trasladado a territorio estadounidense para enfrentar el proceso judicial. En contexto: ¿Qué pasará en Venezuela? Los cuatro escenarios tras la captura de Maduro y la intervención de Estados Unidos En la audiencia inicial, el tribunal le informará formalmente las imputaciones y definirá los primeros pasos del caso.

Sobornos, armas y drogas: las acusaciones de EE. UU. contra Maduro

Maduro está acusado junto a su esposa, Cilia Flores, su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra, y otras tres personas en el proceso abierto por la justicia estadounidense. En su contra pesan cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento. Puede leer: Este es el escrito de acusación contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Florez, en EE. UU.

El mandatario venezolano enfrenta las mismas imputaciones formuladas en una acusación presentada en 2020 ante el tribunal federal de Manhattan, durante el primer mandato de Donald Trump. La nueva acusación, desclasificada el pasado sábado, amplía el caso al incluir cargos contra Cilia Flores y fue presentada bajo reserva en el Distrito Sur de Nueva York poco antes de Navidad. Según el documento judicial, Maduro permitió que se expandiera una red de corrupción financiada por el narcotráfico, facilitando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La acusación sostiene que el dirigente chavista se asoció con algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y activos del mundo para viabilizar el envío de miles de toneladas de cocaína al territorio estadounidense. Entérese: La noche en que cayó el anillo de seguridad de Maduro: la mitad murió en la operación militar de EE. UU. Las autoridades norteamericanas aseguran que organizaciones criminales de alto poder, como el cártel de Sinaloa y la banda Tren de Aragua, habrían operado en coordinación con estructuras del Estado venezolano, enviando posteriormente ganancias ilícitas a altos funcionarios que les brindaban protección y respaldo. No obstante, una evaluación de inteligencia de Estados Unidos divulgada en abril, basada en información de las 18 agencias que integran la comunidad de inteligencia, no encontró evidencia de coordinación entre el Tren de Aragua y el gobierno venezolano. Siga leyendo: ¿Quién tomará el poder?, claves para entender lo que viene en Venezuela

Maduro enfrenta penas de hasta cadena perpetua en Estados Unidos