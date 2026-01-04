La noche en que cayó el anillo de seguridad de Maduro: la mitad murió en la operación militar de EE. UU.

El ministro de la Defensa del régimen chavista, Vladimir Padrino López, encabezó este domingo al mediodía un mensaje en cadena nacional, transmitido por los canales del Estado y a través de las cuentas oficiales del depuesto Nicolás Maduro, para referirse a la operación “Resolución Absoluta”, lanzada por Estados Unidos en la madrugada del sábado. Puede leer: Así se cerró el cerco con el que Donald Trump asfixiaba a Nicolás Maduro Según Padrino López, la incursión constituyó un “cobarde secuestro” y una “brutal agresión militar contra la soberanía” venezolana. En un comunicado leído al país, afirmó que las fuerzas estadounidenses “asesinaron a sangre fría a gran parte del equipo de seguridad” del líder chavista, aunque evitó precisar el número de víctimas. “Ayer fuimos testigos, todo el pueblo de Venezuela, de una brutal agresión militar contra nuestra soberanía”, sostuvo el ministro, quien aseguró que el mundo observa “atónito la barbarie” de un despliegue militar que calificó como inédito.

Padrino exige la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Durante su intervención, el titular de Defensa insistió en que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron “secuestrados” durante la operación y reiteró que el exmandatario es “el presidente constitucional electo por el pueblo para el período 2025-2030”. Entérese: Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, pagará “un duro precio” si “no hace lo correcto”, dice Trump “Exigimos la rápida liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”, afirmó, al tiempo que pidió la liberación inmediata de la primera dama. Padrino López pidió a la comunidad internacional “ver con atención” lo que, según dijo, ocurre “en contra de Venezuela, de su soberanía y de su Constitución”, y acusó a Estados Unidos de violar de forma directa el orden constitucional del país.

Los muertos que dejó la operación

Aunque el Gobierno venezolano no entregó cifras oficiales, investigaciones independientes, como la de The New York Times, sitúan en más de 40 las personas fallecidas durante la incursión, entre ellas militares y civiles, lo que ha generado nuevas alertas sobre el impacto humanitario del operativo. En contexto: Se conocen los primeros nombres de las víctimas de los bombardeos de Estados Unidos en Caracas, Venezuela El mismo presidente Donald Trump reconoció que “numerosos ciudadanos cubanos” murieron durante el ataque de las fuerzas estadounidenses en Venezuela, en el operativo que terminó con la captura de Maduro, aludiendo al anillo de seguridad que rodeaba al líder chavista. “Muchos cubanos perdieron la vida anoche. ¿Lo sabías?”, dijo el mandatario estadounidense en una entrevista con The New York Post. También sostuvo que Cuba ha dependido históricamente de Venezuela, de donde obtenía recursos económicos, y que a cambio ofrecía respaldo en materia de seguridad. “Intentaron proteger al régimen venezolano, pero esta vez el resultado fue distinto”, añadió. Previo al ataque ejecutado en la madrugada del sábado, y mientras Estados Unidos reforzaba su presencia militar en el Caribe, medios estadounidenses habían informado que Maduro se apoyaba en asesores y escoltas cubanos para su seguridad personal. Hasta el momento, ni Venezuela ni Estados Unidos han publicado un balance oficial de víctimas tras los bombardeos contra objetivos militares. No obstante, Trump aseguró que no se registraron bajas estadounidenses durante la operación. Le interesa: Cilia Flores, la otra ficha del régimen: Estados Unidos acusa a la esposa de Maduro de ser clave del cartel de los soles

La Fuerza Armada de Venezuela anuncia despliegue nacional

Padrino aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanecerá desplegada en todo el territorio para garantizar la “gobernabilidad” y la “continuidad democrática”. “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha garantizado, en perfecta unidad con el pueblo, la continuidad democrática de Venezuela y lo seguirá haciendo”, afirmó.

El régimen llama a retomar las actividades económicas y académicas