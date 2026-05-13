“Era un tremendo peleador”: hablan entrenador y familia de boxeador asesinado Yeiner Gómez

La muerte del boxeador barranquillero Yeiner Andrés Gómez Sandoval sigue causando conmoción en el Atlántico. Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer el crimen, su entrenador, Miguel Ángel ‘el Ñato’ Guzmán, entregó declaraciones a El Tiempo y a W Radio en las que recordó al joven pugilista como una de las mayores promesas del boxeo regional. El deportista, de 28 años, fue hallado desmembrado en la vereda Cabica, zona rural del municipio de Soledad, luego de haber sido reportado como desaparecido desde el domingo 10 de mayo, Día de las Madres.

En conversación con El Tiempo, Guzmán aseguró que fue una de las últimas personas que vio con vida al boxeador, luego de la velada disputada el sábado 9 de mayo en Barranquilla. “Yo lo llevé a su casa cuando terminó la pelea. Lo dejé ahí. Lo vi normal”, relató el entrenador. Según contó, antes de despedirse, Gómez le dijo: “Profe, nos vemos en una semana”. Lea aquí: La Federación Internacional de Boxeo aceptó participación de pugilistas rusos y bielorruso, ¿cuáles son las condiciones? El combate había tenido lugar en el gimnasio Cuadrilátero, durante una cartelera del WBA Future Champions Colombia, donde Yeiner enfrentó al también boxeador Leider Galvis. Esa noche perdió por decisión de los jueces, en lo que habría sido la primera derrota profesional de su carrera. Pese al resultado, Guzmán explicó que el ambiente era normal y que no percibió señales de peligro o amenazas contra el pugilista. “Esa misma pregunta me la hago yo: ¿qué pasó? Era una persona tranquila, venía a entrenar normal, en la mañana, en la tarde, y se iba para su casa”, afirmó en declaraciones citadas por El Tiempo.

Familiares, entrenadores y amigos despidieron con dolor a Yeiner Andrés Gómez Sandoval, el boxeador hallado asesinado en zona rural de Soledad. FOTO: Redes sociales.

El entrenador contó además que trabajó junto al deportista durante siete u ocho años y que todas sus peleas profesionales fueron realizadas bajo su dirección. Según dijo, Yeiner había logrado consolidar un invicto importante y se perfilaba como un prospecto con proyección internacional. “No lo digo solo yo, lo dicen los entendidos del boxeo: era un tremendo peleador, disciplinado, con buen manejo en larga y corta distancia”, expresó. Conozca: De Soplaviento al mundo: Carlos Utria, el nuevo campeón mundial que enaltece al boxeo colombiano En entrevista con W Radio, Guzmán insistió en que Gómez era una de las grandes promesas del boxeo barranquillero y lamentó profundamente la manera violenta en la que murió. “Era un muchacho muy tranquilo, disciplinado y entregado al boxeo”, manifestó el entrenador durante la conversación con la emisora. También reveló que el equipo del deportista estaba trabajando para impulsar su carrera fuera del país. El objetivo era llevarlo a pelear a Estados Unidos una vez sumara más experiencia en el profesionalismo. “Ibamos a completar 12 peleas para sacarlo a pelear a Estados Unidos. Ese era el plan que teníamos con él”, dijo Guzmán a El Tiempo. “Ya teníamos ocho peleas, estábamos cerquita”.

En la entrevista con W Radio, el entrenador reiteró que Yeiner “tenía mucho futuro” y que existían conversaciones para abrirle puertas en escenarios internacionales gracias al nivel que venía mostrando en el cuadrilátero.

Un joven que soñaba con ser campeón mundial

Al testimonio del entrenador Miguel Ángel Guzmán se sumó el doloroso relato de la familia de Yeiner Andrés Gómez Sandoval, que todavía intenta asimilar la forma en la que fue asesinado el joven boxeador barranquillero. Su padre, Luis Gómez, aseguró en declaraciones recientes que el deportista tenía como gran meta convertirse en campeón mundial y abrirse camino en el boxeo internacional. “La proyección de mi pelado era ser campeón mundial”, expresó entre lágrimas, al recordar que desde niño vivió rodeado de gimnasios y entrenadores. La familia sostuvo que Yeiner estaba completamente enfocado en el deporte y en sacar adelante a su hija de dos años. Según su padre, incluso ya existían planes para llevarlo a pelear fuera del país.

El joven pugilista de 28 años había disputado recientemente una pelea en Barranquilla y, según su entorno, proyectaba su carrera hacia escenarios internacionales. FOTO: Redes sociales.

“Ese muchacho era un monstruo para pelear. Ya estaba pulido y le faltaban unas cuantas peleas para irse a Puerto Rico”, afirmó. También recordó la última conversación que tuvo con él antes de la pelea del pasado sábado en Barranquilla. “Me dijo: ‘Papi, voy a ser un campeón’. Yo le respondí que lo quería con toda mi alma”, contó. Tras su desaparición el domingo, la familia inició una búsqueda desesperada por distintos sectores de Barranquilla, hasta conocer el hallazgo de restos humanos en la vereda Cabica, en Soledad. “Lo único que pido es justicia. Nunca pensé que algo así le fuera a pasar a mi pelado”, manifestó su padre.

¿Qué pasó con el boxeador Yeiner Andrés Gómez Sandoval?