Video | Pasajero fue expulsado de un vuelo Bogotá-Madrid por presunto comportamiento indebido

Un pasajero que fue retirado de un vuelo que cubría la ruta Bogotá-Madrid, España, por presunto comportamiento indebido durante la noche del 10 de mayo.
En un video publicado en redes sociales se observa cómo dos agentes de policía ingresan a la aeronave y se dirigen hacia los asientos traseros con el fin de esposar al hombre en presencia de los 275 pasajeros y auxiliares de vuelo.
Lea también: Hantavirus: aterrizan los últimos vuelos de evacuación en Países Bajos; esto se sabe del brote
El sospechoso, quien al parecer estaba bajo los efectos del alcohol, vestía una camiseta blanca y fue enviado hasta un Centro de Traslado por Protección, donde posteriormente le impusieron un comparendo.