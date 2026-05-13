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Hugo Rodallega, en el club de los futbolistas colombianos con 300 goles

El delantero fue la gran figura de Santa Fe en su clasificación a las semifinales de la Liga Betplay 1-2026.

  • Hugo Rodallega ya suma 302 goles en su carrera deportiva. FOTO X-SANTA FE
    Hugo Rodallega ya suma 302 goles en su carrera deportiva. FOTO X-SANTA FE
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
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Hugo Rodallega vive momentos inolvidables en su última etapa como futbolista profesional. El delantero, que el próximo 25 de julio cumplirá 41 años, no para de sorprender por su vigencia y eficacia anotadora.

El pasado martes, Rodallega fue la gran figura en la clasificación de Independiente Santa Fe a las semifinales de la Liga Betplay 1-2026. Con un triplete no solo sentenció la serie, sino que superó la mítica barrera de los 300 goles en su carrera deportiva.

El atacante nacido en Candelaria, Valle del Cauca, resultó determinante en los cuartos de final ante el América de Cali. Tras anotar en el empate 1-1 del duelo de ida en la capital vallecaucana, el “león” fue implacable en El Campín para liderar el triunfo 4-0 (global 5-1).

Le puede interesar: La ruta hacia la final se aprieta: Nacional y Santa Fe aguardan por sus rivales en semifinales

Con estas anotaciones, Rodallega alcanza los 302 tantos, de los cuales 73 han sido con la camiseta del cuadro cardenal (11 en la presente temporada). Tras el pitazo final, Hugo resaltó el rendimiento colectivo, pero dejó clara su ambición de mantenerse en la élite y su sueño de volver a vestir la Tricolor.

“Santa Fe tuvo una noche maravillosa... nos vamos tranquilos, disfrutando. La vida se trata de eso, de ser agradecidos, se nos dio una noche perfecta y estamos en la pelea”, comentó el delantero a Win Sports.

Sobre una posible convocatoria nacional, fue enfático: “El mayor logro de uno como futbolista es vestir la camiseta de su país. Sigo esforzándome y aportando al fútbol colombiano, siempre pensando en la Selección, pero soy respetuoso de las decisiones de las jerarquías”.

Actualmente, Hugo se encuentra a solo dos goles de alcanzar a Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto), máximo artillero del certamen.

Ranking: los futbolistas colombianos que han pasado de la barrera de los 300 goles

1. Dayro Moreno: 382 goles

2. Radamel Falcao: 357

3. Víctor Hugo Aristizábal: 346

4. Carlos Bacca: 346

5. Hugo Rodallega: 302

6. Juan Pablo Ángel: 291

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son los máximos goleadores históricos de Colombia?
El ranking está liderado por Dayro Moreno (382 goles), seguido de Radamel Falcao García (357), Víctor Hugo Aristizábal (346) y Carlos Bacca (346). Hugo Rodallega acaba de ingresar al selecto club de los 300 con 302 tantos
¿Cuántos goles lleva Rodallega en la Liga Betplay 1-2026?
En la presente temporada, Hugo Rodallega acumula 11 goles, ubicándose a solo dos tantos de Andrey Estupiñán

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