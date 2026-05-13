Claudia López denuncia falta de garantías electorales a 18 días de la primera vuelta: “Plomo por un lado, clientelismo por otro”

A falta de poco más de dos semanas para las elecciones, la candidata presidencial Claudia López lanzó una advertencia sobre el ambiente y garantías electorales de cara a la primera vuelta y aseguró que actualmente no existen condiciones suficientes para una competencia democrática en el país.
A través de un video divulgado tras la reunión de la Mesa de Garantías Electorales, la exalcaldesa de Bogotá afirmó que, a 18 días de las elecciones, persisten problemas relacionados con violencia, participación indebida en política y falta de reglas claras para las campañas. “No hay garantías para competir”, aseguró la aspirante.