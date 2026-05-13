UdeA fabrica primer lote de fármaco contra la malaria; sigue uno para tratar el VIH

La planta de producción de medicamentos esenciales de la Universidad de Antioquia —la única de carácter público y universitario en Colombia con certificación del Invima— comenzó ayer martes 12 de mayo la fabricación de un lote de 1.200.000 tabletas de cloroquina, medicamento esencial para el tratamiento de la malaria. El fármaco será distribuido a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que actuará como canal de compra para garantizar su llegada tanto a las regiones afectadas de Colombia como a otros países de Latinoamérica. La primera entrega se espera en un mes y medio. “Este es el resultado de confiar en los 30 años de experiencia de una planta de producción de medicamentos pública y en los más de 220 años de historia de...