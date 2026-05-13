Casi la mitad de los colombianos usa IA en la vida diaria: estudio revela cómo y para qué

Casi la mitad de los colombianos ya usa inteligencia artificial en su vida diaria, así lo revela el Perfil del Consumidor Digital 2025, un estudio del Centro de Innovación, Productividad y Desarrollo Tecnológico (Cintel), que analizó los hábitos, percepciones y usos de la IA entre los usuarios colombianos. El 48% de los encuestados ha tenido algún tipo de experiencia con estas herramientas, aunque con distintos niveles de profundidad: el 27% las usa ocasionalmente y el 21% las utiliza con frecuencia.

¿Cómo se usa la IA en Colombia?

El uso principal es práctico y orientado a la productividad. El 68% de quienes utilizan IA lo hace para resolver problemas relacionados con el trabajo o los estudios, como redactar textos, resumir documentos, buscar información o revisar contenidos. El 32% la explora por curiosidad, para probar qué tan capaz es, y el 19% la usa con fines de entretenimiento. Más allá de esas categorías principales, el estudio identifica usos adicionales, como aprender cosas nuevas de forma autodidacta, procesar y simplificar textos largos, generar contenido y hacer control de calidad en documentos.

¿Quiénes no la usan y por qué?

Pese a estas cifras de adopción, todavía es mayoría quienes no usan esta tecnología. El 52% de usuarios de internet en Colombia todavía no utiliza IA. El 23% dice que es reacio a probar nuevas tecnologías; el 16% considera que tiene poco que ver con su vida diaria, y el 11% simplemente no le encuentra beneficios concretos. El nivel de conocimiento sobre estas herramientas también es desigual: el 71% de los usuarios de internet ha oído hablar de aplicaciones como ChatGPT o Gemini, pero solo el 27% siente que sabe mucho sobre IA. Esto quiere decir que hay reconocimiento, pero no comprensión profunda sobre esas plataformas. Esa brecha, entre saber que existe y entender cómo funciona, se señala en el estudio como uno de los hallazgos más relevantes.

El 23% dice que es reacio a probar nuevas tecnologías; el 16% considera que tiene poco que ver con su vida diaria, y el 11% simplemente no le encuentra beneficios concretos. FOTO Cintel