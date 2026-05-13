Abelardo De La Espriella denuncia presunta infiltración en evento de campaña en Envigado

La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella denunció un presunto intento de infiltración durante una actividad política programada en Envigado. Según informó el movimiento Defensores de la Patria a través de un comunicado, el equipo de seguridad detectó a un hombre que, al parecer, se hacía pasar por integrante del esquema de protección del candidato. De acuerdo con la versión entregada por la campaña, el sujeto estaría realizando presuntas labores de inteligencia en el lugar del evento, pese a que no pertenecía ni estaba autorizado por el equipo oficial de seguridad del aspirante presidencial. En el comunicado, la organización señaló que el hombre fue identificado durante las verificaciones realizadas por el personal de protección y posteriormente, la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes.

Comunicado oficial de Defensores de la Patria.

Según indicó la campaña, al individuo le fue encontrada un arma traumática con salvoconducto, además de otros elementos que ahora serán materia de investigación. También aseguraron que el hombre tenía registros audiovisuales del evento y de zonas estratégicas relacionadas con la logística y seguridad de la actividad política. Lea aquí: Las presidenciales en Colombia: haciendo campaña con temor a los atentados y moviéndose con hasta 40 escoltas “El equipo de seguridad de la campaña detectó y neutralizó una grave situación irregular”, indicó el movimiento en el documento difundido este martes. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre el caso ni han confirmado si existe alguna investigación formal relacionada con un posible atentado o seguimiento contra el candidato presidencial. La campaña de De La Espriella aseguró que continuará reforzando las medidas de seguridad en medio de la agenda política que adelanta en distintas regiones del país.

¿Qué se sabe del presunto escolta infiltrado en el evento de campaña de Abelardo de la Espriella?

Según reveló El Tiempo, el hombre fue identificado como Carlos Mauricio Zapata Moreno y figura como propietario de Medellín Security Service, una empresa matriculada en Medellín en 2023 y dedicada a actividades de transporte, turismo y seguridad privada. Sin embargo, de acuerdo con el medio, no aparece registrado ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Siga leyendo: El incómodo momento que De la Espriella le hizo pasar a una periodista presumiendo de sus genitales La campaña de Abelardo De La Espriella aseguró que el sujeto fue detectado durante un evento político en Envigado, donde presuntamente intentaba hacerse pasar por integrante del esquema de seguridad del candidato. Según el reporte, portaba un arma traumática con salvoconducto, binoculares, gas pimienta, dispositivos electrónicos y un carné. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.