Abelardo De La Espriella denuncia presunta infiltración en evento de campaña en Envigado

La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella denunció un presunto intento de infiltración durante una actividad política programada en Envigado. Según informó el movimiento Defensores de la Patria a través de un comunicado, el equipo de seguridad detectó a un hombre que, al parecer, se hacía pasar por integrante del esquema de protección del candidato.
De acuerdo con la versión entregada por la campaña, el sujeto estaría realizando presuntas labores de inteligencia en el lugar del evento, pese a que no pertenecía ni estaba autorizado por el equipo oficial de seguridad del aspirante presidencial.
En el comunicado, la organización señaló que el hombre fue identificado durante las verificaciones realizadas por el personal de protección y posteriormente, la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes.