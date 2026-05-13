Así quedaron definidos los precios y fechas para la venta de boletería de Colombia vs. Costa Rica en Bogotá

Una nueva cita mundialista está a la vuelta de la esquina y así comienzan los preparativos. La Selección Colombia de mayores ya tiene fecha, hora y sede para su último partido en territorio nacional antes de emprender su viaje hacia la Copa del Mundo 2026. Le puede interesar: El “Cucho” Hernández hace historia con el Betis: a la Champions y al acecho del récord de James Bajo el nombre de “La Recta Final”, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó este miércoles 13 de mayo que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Costa Rica el próximo viernes 29 de mayo, a las 6:00 p.m., en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Este encuentro representa la clausura de la preparación en casa para un plantel que posteriormente se medirá ante Jordania en San Diego, Estados Unidos, antes de debutar en el Grupo K del Mundial frente a Uzbekistán, RD Congo y Portugal.

Cronograma de preventa y venta general

Como se ha conocido de antes, el proceso de adquisición de entradas o boletas para el partido de despedida se dividirá en tres fases específicas a través de la plataforma TuBoleta. La primera etapa iniciará este jueves 14 de mayo a las 8:00 a.m., destinada exclusivamente a usuarios con tarjetas Bancolombia de categorías superiores: Tarjeta de Crédito Oficial de la Selección Colombia, Visa Infinite, Mastercard Black, American Express Platinum y American Express Metal.

Jugadores de la Selección Colombia celebrando un gol. FOTO: Juan Antonio Sánchez

Una vez finalizado este primer tramo, el viernes 15 de mayo a las 8:00 a.m. se habilitará la segunda fase de preventa para todas las tarjetas de crédito y débito MasterCard - Bancolombia. Este periodo se extenderá hasta el sábado 16 de mayo a las 7:59 a.m. o hasta que se agote el aforo reservado para dicha categoría. Finalmente, la venta para el público general se abrirá el martes 19 de mayo a partir de las 8:00 a.m. En todas las etapas mencionadas, los aficionados podrán adquirir un máximo de cuatro boletas por persona.

Precios y localidades del partido

La organización ha dispuesto cinco categorías de precios para asegurar el acompañamiento masivo en el escenario capitalino. A continuación, se detallan los valores de cada sector.

Para encontrar y conocer más detalles sobre la venta de toda la boletería para acompañar a La Sele en La Recta Final, ingrese a la siguiente página dando clic aquí.

El último aliento en casa

Para la entidad rectora del fútbol nacional, este compromiso trasciende lo deportivo para convertirse en un acto de unión entre el equipo y su país, como símbolo de acompañamiento antes de ir al Mundial de Norteamérica 2026. “Este compromiso será la última oportunidad para que la hinchada colombiana acompañe y aliente al equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de afrontar la cita futbolística más importante del planeta. La invitación es para que todos los aficionados llenen las tribunas, vistan los colores de La Sele y hagan sentir su respaldo incondicional a nuestros jugadores en una noche especial para el fútbol colombiano”, señaló la FCF.

La Selección Colombia en la Copa América 2024. FOTO: Juan Antonio Sánchez