Nicole Cherry, reguetón rumano con acento paisa

Uno de los países más importantes en la carrera de J Balvin es Rumania. Allá estuvo por primera vez en 2013 y lo recibieron como la súper estrella en la que todavía estaba lejos de convertirse. A finales de ese año hizo un concierto en la capital, Bucarest, fue su primer concierto en Europa. Al año siguiente lo premiaron como Mejor Artista Internacional en los Zu Awards, los premios de música más importantes del país, y le otorgaron Disco de Platino por las ventas millonarias de su álbum La Familia.

Le puede interesar: ¡Otro premio para Un poeta! Ubeimar Ríos ganó el galardón a mejor actor en el Festival de Cine de Biarritz

–Ese fue el país que nos cambió la mentalidad. Nosotros siempre hemos hecho la música que nos gusta, pero empezamos a crear música para el mundo, que fuera fácil de cantar, fácil de digerir, algo muy global. Gracias a Rumania fue que dijimos: “Ey, no nos quedemos sólo en Latinoamérica”, y empezamos a hacer promocionar allá, íbamos a festivales, a eventos de televisión, a la prensa. Hicimos el mismo trabajo que hicimos en Colombia y ahora es un mercado súper gigante, que nos permite respirar del mercado latino –dice Pope, socio y Dj de J Balvin.

A partir de ahí se fue consolidado el estilo de Balvin, ese reguetón despreocupado, alegrón y poco vulgar, que lo llevó a la cima del mainstream años después, y que le dio al género el impulso de definitivo para convertirse en lo que es hoy: un fenómeno global.

La llegada de Balvin y Pope a Rumania en 2013, coincidió con el despunte de Nicole Cherry, una artista local de apenas 14 años que gozaba de un éxito viral Memories, que la convirtió en una de las artistas más seguidas del país y la llevó a abrir conciertos de artistas como Jennifer Lopez, Maluma, J Balvin y 50 Cent.