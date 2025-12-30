Interminable salvajada en Caucasia: desórdenes en corralejas dejan 19 heridos

En las corralejas en Caucasia está pasando lo que todos saben siempre que pasará: heridos, caos, dolor y maltrato. En medio de la salvajada que se celebra nuevamente en el municipio del Bajo Cauca la cifra de heridos asciende ya a 19 personas, la mayoría, supuestamente según la alcaldía de Jhoan Oderis Montes, por una riña ocurrida en medio del evento.

El nefasto espectáculo no cesó este año en Caucasia ni siquiera después de que la Corte Constitucional determinara en un fallo histórico el pasado mes de septiembre la prohibición de las corridas de toros, las corralejas, el coleo y las peleas de gallos en todo el territorio colombiano.

Lea: ¿En cuáles municipios de Antioquia todavía se hacen corralejas y peleas de gallos? Tienen hasta 2028 para acabarlas, por orden de la Corte

Si bien la Corte estipuló un plazo hasta diciembre de 2027 para que los municipios que practicaban estas actividades las erradicaran gradualmente, también le pidió a los alcaldes y gobernantes que utilizaran ese tiempo de gracia para reconvertir esas llamadas tradiciones populares hacia otro tipo de actividades en las que, bajo ninguna circunstancia, estuvieran involucrados animales. Pero, para decirlo de manera coloquial, a varios municipios de Antioquia les valió huevo.

Además de Caucasia, que lleva años desafiando a los gobernadores y al propio Gobierno Nacional, en Antioquia se realizaron después del fallo de la Corte corralejas en Fredonia, un municipio en el que hacía cuatro años no se realizaban después de dejar decenas de vaquillas heridas y muertas en el último evento. Al alcalde de Fredonia, Aldubar de Jesús Vanegas Marín EL COLOMBIANO lo buscó sin éxito para que explicara por qué permitió nuevamente la barbarie en su municipio, sobre todo teniendo en cuenta que a EL COLOMBIANO el propio mandatario le había dicho meses atrás que su intención era convertir al pueblo en referente de turismo cultural. Incluso en la abandonada plaza de Fredonia –que reacondicionaron justamente para maltratar animales la semana pasada– se tenía pensado desde hacía varios años convertirla en plaza para eventos culturales.

También le puede interesar: Gobernación de Antioquia lanzó advertencia a municipios que quieran organizar corralejas

Volviendo a Caucasia, la alcaldía aseguró que aumentará los controles para que en las fechas que restan de las corralejas no haya más problemas de orden público y se garantice el bienestar animal. Hay que aclarar que lo último es completamente imposible. La propia Corte fue entáfica al señalar que ”no existe ninguna garantía en la naturaleza de estas actividades que esté en sintonía con la protección animal”.

Hay que señalar que la Gobernación de Antioquia se pronunció nuevamente rechazando, como cada año, este tipo de actividades. “Cualquier actividad que involucre animales debe estar regulada por la Secretaría de Gobierno del municipio. Tener todos los controles, no solamente para proteger a los animales, sino también para proteger a las personas”, señaló Dionisia Yusti Rivas, gerente de Protección y Bienestar Animal del departamento.

La funcionaria habló de la obligación de los municipios de contar con un plan de emergencia y contingencia aprobado por los consejos municipales de gestión del riesgo que incluya la prevención de incendios, colapsos estructurales, estampidas e intoxicaciones, emergencias recurrentes durante este tipo de eventos. También de la obligación de activar de un Puesto de Mando Unificado (PMU) durante todo el evento con la participación de autoridades municipales y departamentales. La Gobernación volvió a lanzar palabras de rechazo a los municipios que insisten con estas salvajadas pero, como en los años anteriores, son cantos a la bandera.