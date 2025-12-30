x

Rappi encabeza el top 10 de los unicornios más valiosos de Latinoamérica al cierre de 2025

Rappi lidera los unicornios latinoamericanos en 2025, tras fuertes correcciones de valuación, con inversionistas premiando disciplina financiera, márgenes, gobernanza y crecimiento sostenible regional.

  Simón Borrero, cofundador y CEO de Rappi. FOTO: Colprensa.
    Simón Borrero, cofundador y CEO de Rappi. FOTO: Colprensa.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

30 de diciembre de 2025
El mapa de los unicornios tecnológicos en Latinoamérica cerró 2025 con un mensaje contundente: se acabó la fiesta de las valuaciones infladas. El año estuvo marcado por un reajuste profundo a medida que el mercado avanzó hacia una normalización sostenida.

En ese contexto, la startup colombiana Rappi terminó como el unicornio tecnológico más valioso de la región, según los datos más recientes de CB Insights, en medio de una fuerte corrección generalizada de precios.

Después de Rappi, el podio lo completan dos compañías brasileñas en el rango de los US$5.000 millones. La plataforma de vivienda QuintoAndar, con US$5.100 millones, y el banco digital C6 Bank, con US$5.050 millones.

En un segundo escalón aparecen Nuvemshop, plataforma de e-commerce valuada en US$3.100 millones, y Wildlife Studios, empresa de juegos móviles, con US$3.000 millones.

Más abajo en el ranking se ubican Ualá (US$2.750 millones), Unico (US$2.600 millones), Kavak y Bitso, ambas con US$2.200 millones, mientras que CloudWalk alcanza US$2.150 millones.

Cierran el grupo Clip y Loggi, con valuaciones cercanas a los US$2.000 millones, de acuerdo con CB Insights.

Entérese: Este es el top 10 de las startups más valiosas de Colombia: Rappi, Habi y Addi lideran el ranking

La nueva regla del juego: menos relato, más números

El 2025 también quedará registrado como el año de la fuerte compresión de valuación de Kavak, la plataforma mexicana para comprar y vender carros.

La caída está asociada a un “down round” (ronda bajista) en abril de 2025, que recortó su valuación desde US$8.700 millones hasta aproximadamente US$2.200 millones.

El golpe es simbólico, hasta diciembre del año pasado, Kavak era el unicornio más valioso de Latinoamérica. El ajuste refleja el nuevo tono del mercado.

Hoy, CB Insights tiene mapeados más de 1.300 unicornios en todo el mundo, pero no todos pasan el nuevo examen financiero.

“Por años confundimos ‘valuación’ con ‘fortaleza’, y 2025 está separando a los unicornios que eran una historia de capital abundante sin exigencia de los que sí tienen motor económico propio”, explicó a Bloomberg Línea Fernando Pontaza, cofundador y managing general partner de Invariantes Fund.

El mercado, dice, dejó de premiar el “crecimiento por decreto” y ahora exige márgenes, eficiencia y disciplina de capital.

A nivel global, el ajuste es más fuerte, según reportes citados por Pontaza, de 726 unicornios tecnológicos respaldados por venture capital, el 28% no crece, el 79% no es rentable y solo una minoría cumple los criterios financieros para una salida a bolsa sólida.

En Latinoamérica, el filtro es todavía más estricto por el menor acceso al capital de crecimiento y su mayor costo.

Para Pontaza, más que un castigo, la corrección funciona como una auditoría del modelo de negocio, separando a las empresas con economías unitarias sanas de aquellas que siguen dependiendo de la quema constante de capital.

Simón Borrero, CEO de Rappi.
Simón Borrero, CEO de Rappi.

Rappi y Amazon, la alianza que sacudió el tablero

Rappi fue noticia en septiembre tras conocerse una posible compra de participación por parte de Amazon.

La startup, respaldada por SoftBank, Sequoia Capital y T. Rowe Price, habría recibido una inversión de US$25 millones de Amazon, con la opción de adquirir hasta 12% de la firma vía warrants (valores negociables en bolsa), según informó Bloomberg.

La alianza le da a Rappi el respaldo del mayor minorista digital de Norteamérica y acceso a su infraestructura logística y de nube.

En noviembre, ambas compañías lanzaron en México el servicio Amazon Now, con entregas en 15 minutos. Los usuarios pueden acceder desde la app de Amazon o Amazon.com.mx a más de 5.000 productos esenciales en 10 ciudades, incluyendo Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“Gracias a la colaboración con Amazon, los restaurantes ahora podrán ampliar su base de clientes”, dijo Iván Cadavid, CEO de Rappi en México.

Además, en agosto, Rappi obtuvo un préstamo de US$100 millones del Banco Santander y Kirkoswald Capital Partners para financiar expansión, refinanciamiento y capital de trabajo en América Latina.

En contexto: Los 10 unicornios tecnológicos más valiosos de América Latina en 2025 y su futuro en la región; hay uno colombiano

Panorama startups 2026: el capital será más exigente

Mirando hacia adelante, Mariano González Vasconcelos, general partner de MGV Capital, para Bloomberg en línea, anticipa que en 2026 atraerán capital las compañías que muestren disciplina, transparencia y coherencia entre crecimiento y rentabilidad.

Habrá mayor apetito por empresas con ingresos recurrentes, márgenes estables y estructura de capital balanceada.

Para Fernando Pontaza, el mensaje es que en 2026 el capital no premiará al que grita más fuerte, sino al que no necesita gritar para sobrevivir. Se trata de empresas privadas que ya operan con estándares de mercados públicos.

Entre los factores clave para atraer inversión destacan: runway real de 12 a 24 meses con burn controlado, márgenes en expansión, baja fragilidad financiera, gobernanza y reportes auditados, y un camino creíble hacia la liquidez.

El mercado sigue mirando un referente exigente: ingresos cercanos a US$300 millones y el cumplimiento de la Regla de 40 (medida del equilibrio entre crecimiento y rentabilidad), umbral que solo una minoría alcanza.

Además: Nubank y Rappi, dos titanes latinoamericanos que se levantan como dinastías para el futuro fintech del mundo

Utilidad para la vida