Petro oficializó decreto para desclasificar archivos del extinto DAS, ¿qué contienen estos documentos?

El presidente Gustavo Petro oficializó la firma del Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual ordena la desclasificación y el levantamiento de la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Esta entidad nació el 18 de julio de 1960 y durante 51 años fue la encargada de realizar las labores de inteligencia y contrainteligencia en Colombia.

El Gobierno Nacional argumenta su decisión con el objetivo de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la memoria histórica, especialmente para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

En medio del anuncio del decreto, el mandatario ofreció disculpas públicas a las víctimas en nombre del Estado, vinculando la apertura de estos archivos con la lucha contra la impunidad y la garantía de no repetición de crímenes de Estado. En este proceso, La Procuraduría General de la Nación ejercerá una función preventiva vigilando la custodia y depuración.