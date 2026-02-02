“ICE Out”: artistas convierten los Grammy 2026 en protesta contra la política antimigratoria de Trump

En la edición 68 de los Grammy, además de reconocer lo mejor de la música, algunos de los artistas más importantes de la industria musical utilizaron la gala para manifestarse en contra de la política antimigratoria del presidente Donald Trump. Desde discursos críticos frente a las medidas contra los migrantes adoptadas por el gobierno, hasta protestas simbólicas a través del vestuario, marcaron la ceremonia de este domingo. Le puede interesar: Grammy 2026: esta es la lista completa de ganadores Desde horas antes del inicio de la ceremonia central, en la alfombra roja se registraron varias protestas y críticas contra el gobierno de Trump. Activistas en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la entidad que lidera la campaña de deportación masiva prometida por el presidente durante su campaña electoral, repartieron prendedores con la frase “ICE Out” (Fuera ICE) entre los artistas invitados. Algunos de ellos incluso los usaron durante la premiación y subieron al escenario con el accesorio para recibir sus galardones, como fue el caso de Billie Eilish y Finneas. Carole King, Justin y Hailey Bieber fueron otros de los asistentes a los Grammy que también utilizaron este prendedor. Por su parte, Justin Vernon —vocalista de la banda ganadora del Grammy, Bon Iver— llevó un pito naranjado sujeto a un costado de su traje, el cual rindió homenaje a los “observadores del ICE”, un grupo de voluntarios organizado para documentar las acciones del servicio migratorio.

Al igual que en la alfombra roja, los mensajes contra el ICE también resonaron durante la entrega de los gramófonos dorados. Desde la categoría Mejor Artista Nuevo, uno de los primeros anuncios de la noche, los artistas comenzaron a manifestarse en contra de los abusos del gobierno estadounidense hacia los inmigrantes. La ganadora de la categoría, Olivia Dean, dijo en su discurso: “Nunca imaginé que estaría aquí arriba. Estoy aquí como nieta de un inmigrante. No estaría aquí... Soy producto de la valentía, y creo que esas personas merecen ser celebradas”. Más adelante, y de manera más directa, Bad Bunny arremetió contra el ICE. Al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, el puertorriqueño dijo: “Antes de darle las gracias a Dios, debo decir: fuera ICE”. Tras una pausa provocada por los aplausos del público, continuó: “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos”. Por su parte, cuando Billie Eilish, junto a su hermano Finneas, recibió el premio a Mejor Canción del Año por WILDFLOWER, la artista enfatizó que “nadie es ilegal en terrenos robados. Tenemos que seguir luchando, nuestra voz importa”, para luego alzar la voz y decir: “Fuc** ICE”.

El pronunciamiento final lo hizo Bad Bunny, quien hizo historia al convertirse en el primer latino en ganar la categoría de Mejor Álbum del Año con un disco completamente en español. “Puerto Rico, créanme cuando les digo que somos mucho más grandes que 100 por 35. Y no hay nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, gracias a la Academia, gracias a todas las personas que han creído en mí a lo largo de mi carrera. A todas las personas que trabajaron en este disco, gracias. Mami, por darme a luz en Puerto Rico, los amo. Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal para seguir sus sueños”, dijo en su discurso final. Lea: Agente del ICE asesinó a tiros a una mujer durante una redada migratoria en Minneapolis, EE. UU.

¿Qué pasa con ICE en Estados Unidos?