“ICE Out”: artistas convierten los Grammy 2026 en protesta contra la política antimigratoria de Trump

En la edición 68 de los Grammy, además de reconocer lo mejor de la música, algunos de los artistas más importantes de la industria musical utilizaron la gala para manifestarse en contra de la política antimigratoria del presidente Donald Trump. Desde discursos críticos frente a las medidas contra los migrantes adoptadas por el gobierno, hasta protestas simbólicas a través del vestuario, marcaron la ceremonia de este domingo.
Desde horas antes del inicio de la ceremonia central, en la alfombra roja se registraron varias protestas y críticas contra el gobierno de Trump. Activistas en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la entidad que lidera la campaña de deportación masiva prometida por el presidente durante su campaña electoral, repartieron prendedores con la frase “ICE Out” (Fuera ICE) entre los artistas invitados. Algunos de ellos incluso los usaron durante la premiación y subieron al escenario con el accesorio para recibir sus galardones, como fue el caso de Billie Eilish y Finneas.
Carole King, Justin y Hailey Bieber fueron otros de los asistentes a los Grammy que también utilizaron este prendedor. Por su parte, Justin Vernon —vocalista de la banda ganadora del Grammy, Bon Iver— llevó un pito naranjado sujeto a un costado de su traje, el cual rindió homenaje a los “observadores del ICE”, un grupo de voluntarios organizado para documentar las acciones del servicio migratorio.