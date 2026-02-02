Arrancan puentes que prometen desembotellar glorieta de Niquía y salida al Suroeste: ¿cuánto se demoran?

Dos de los puentes más esperados en el Valle de Aburrá, que no son festivos, comenzaron a ser una realidad. En Bello e Itagüí iniciaron, de manera simultánea, los trabajos de los puentes de la quebrada La Seca y de Fábricas Unidas. En ambas obras, que buscan alivianar la movilidad metropolitana, empezaron las intervenciones con maquinaria y retiro de los árboles que se encuentran en los puntos de ejecución.
La construcción de ambos puentes está proyectada entre 2026 y 2027 con recursos de Invías. Se estima que las estructuras entren en operación a finales de 2027 o inicios de 2028, con el objetivo de reducir el volumen vehicular en la glorieta de Niquía (Bello) y optimizar el flujo en la autopista Norte mediante la eliminación de uno de sus dos semáforos.