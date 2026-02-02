Arrancan puentes que prometen desembotellar glorieta de Niquía y salida al Suroeste: ¿cuánto se demoran?

Dos de los puentes más esperados en el Valle de Aburrá, que no son festivos, comenzaron a ser una realidad. En Bello e Itagüí iniciaron, de manera simultánea, los trabajos de los puentes de la quebrada La Seca y de Fábricas Unidas. En ambas obras, que buscan alivianar la movilidad metropolitana, empezaron las intervenciones con maquinaria y retiro de los árboles que se encuentran en los puntos de ejecución. La construcción de ambos puentes está proyectada entre 2026 y 2027 con recursos de Invías. Se estima que las estructuras entren en operación a finales de 2027 o inicios de 2028, con el objetivo de reducir el volumen vehicular en la glorieta de Niquía (Bello) y optimizar el flujo en la autopista Norte mediante la eliminación de uno de sus dos semáforos.

Por fin Fábricas Unidas

Durante un acto realizado en la mañana de ayer en el primer predio que será intervenido, el alcalde de Itagüí, Diego León Torres, anunció que por fin se dio inicio a los trabajos para el puente de Fábricas Unidas o San José, como lo bautizó el mandatario. El primer espacio que se intervendrá está en toda la esquina de la calle 31 con la carrera 42 (autopista Sur), el cual pertenecía a una empresa de gaseosas. Allí, con presencia de dos máquinas amarillas y una veintena de funcionarios, se empezó con el retiro de árboles y las excavaciones para pavimentar este espacio y así tener el primer desvío necesario para la construcción de esta megaobra.

“Esperamos en un plazo de dos a tres semanas habilitar el paso por este punto para que podamos hacer el cierre de la calle 31, en sentido occidente-oriente (Itagüí-Sabaneta) para comenzar con el vaciado y las excavaciones necesarias para la construcción de las columnas”, expresó el mandatario Torres. Esta fase de la obra se extenderá hasta finales de marzo. La Alcaldía de Itagüí comunicará oportunamente los cambios viales adicionales que se requieran según el cronograma de ejecución del proyecto. En principio, el alcalde Torres aseguró que mientras se hagan estos trabajos no se implementará la medida del pico y placa en la autopista Sur, en su jurisdicción, luego de retirarla precisamente desde el miércoles, luego de un año y medio que estuvo vigente. Entérese: Se cayó el contrato de $78.000 millones del intercambio vial de Fábricas Unidas en Itagüí En los trabajos participarán las mismas entidades que ejecutaron las obras de los puentes de la 77 (entre La Estrella y Sabaneta) y el de la calle 4 sur en Medellín. Para este proyecto se destinarán $110.000 millones, los cuales fueron destinados para estudios, diseños, construcción, interventoría y la compra de nueve predios necesarios. Explicó el mandatario que esta obra contará con un viaducto elevado de 259 metros, con dos calzadas de dos carriles cada una, andenes y ciclorrutas. En la parte baja, que será la de la autopista Sur, se tendrán seis carriles sin separador y sin semáforos. Debajo del puente, en los tramos que no afecten las vías, se hará una cancha y una plazoleta comercial, como parte de la creación del espacio urbano en la localidad. Los trabajos en este puente comenzarán luego que desde 2024 se anunciara el inicio; por diversos problemas contractuales se corrió la fecha en cuatro oportunidades. “Las obras iniciaron finalizando diciembre con las actas de vecindad, adecuación de las fachadas y con el aprovechamiento forestal. Aprobado el plan de manejo de tránsito iniciamos la intervención sobre las vías con maquinaria pesada. Esperamos entregar el puente primero para habilitar el paso elevado, y luego pasaremos a las obras complementarias”, dijo Torres.

Obra para acabar el pico y placa

Sobre la franja de la autopista Norte, a la altura de Fontidueño, en Bello, empezaron las excavaciones para la construcción del puente de la quebrada La Seca, con el cual se promete que una vez concluido se levante el pico y placa en la autopista Norte y la avenida Regional en Bello. “Esta zona ha sido un punto crítico en materia de movilidad y por eso trabajamos para mejorar la conexión, reducir los tiempos de desplazamiento y brindar mayor seguridad a quienes transitan por aquí todos los días”, explicó la alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina. Le puede interesar: Bello quiere acabar con el pico y placa construyendo una megaobra, aquí le contamos A diferencia de Itagüí, en el tramo donde se desarrollan los trabajos del puente de La Seca sí se están haciendo regulaciones de movilidad, como pare y siga, para facilitar las obras con maquinaria amarilla. La primera parte de los trabajos tendrá una inversión de $56.000 millones, de los cuales $30.000 millones salieron de las arcas de la Alcaldía de Bello. Se espera que para 2026 Invías entregue $67.000 millones más que tiene pendientes en esta obra, para así llegar a los $196.200 millones que se deben destinar hasta el 2030 en este proyecto.