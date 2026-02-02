x

Con su abogado y sin Benedetti: ¿Quiénes integran la amplia comitiva de Gustavo Petro en EE. UU.?

El presidente ya se encuentra en Washington para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca, donde hablarán de temas como la lucha contra el narcotráfico y Venezuela.

  • El presidente Gustavo Petro llegó en la madrugada a Estados Unidos donde se reunirá con Donald Trump. Foto: Presidencia
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
El presidente, Gustavo Petro, ya se encuentra en Estados Unidos para la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, este martes en la Casa Blanca, luego de un viaje que partió la noche del domingo desde Bogotá, que incluyó una amplia comitiva integrada por más de diez personas, de las cuales varios nombres llamaron la atención.

Inicialmente, se tenía confirmado que Andrea Giovanna Petro, hija mayor del presidente, haría parte de este grupo; sin embargo, a última hora se confirmó que no viajó.

La amplia comitiva está conformada por el jefe de despacho Presidencial, José Raúl Moreno; la directora del Dapre, Nohra Mondragón; la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García-Peña; el director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), René Guarín.

Lea también: Todo listo para el encuentro entre Petro y Trump en Washington: agenda incluye lucha antidrogas y reunión en la OEA

También viajaron el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; la directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Gloria Miranda; la asesora de la Jefatura de Despacho Presidencial, Diana Marcela Ocampo Soto, la médica del presidente, la capitán Martha Liliana Montaño Durán; un intérprete, y parte de su equipo de prensa.

Como invitado especial también viajó Daniel Martín Kovalik, abogado estadounidense que lidera la firma a la que la Presidencia le pagó cerca de $10.000 millones en el polémico contrato para defender al mandatario tras su inclusión en la llamada Lista Clinton.

En contexto: Denuncian a Petro ante la Comisión de Acusación por polémico contrato de defensa internacional

El gran ausente en la comitiva fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, pese a que horas antes de iniciar el viaje se le confirmó que su visa diplomática había sido devuelta, aún cuando su nombre está en la Lista OFAC.

Según información conocida desde la Casa de Nariño, este lunes se celebrarán reuniones de coordinación interna, las cuales estarán a cargo de Petro, la canciller Villavicencio y el embajador Daniel García-Peña.

Antes de abordar el avión, el Presidente se refirió a la reunión que sostendrá con su homólogo Trump y donde incluso hizo un llamado a la movilización ciudadana en el marco de este encuentro.

“Pienso que hay que llenarnos de optimismo; los espero el martes cuando esté reunido con Trump a hacer la cadena de los afectos. Finalmente, nos protege el amor y las energías inteligentes que representan la luz”, dijo.

Siga leyendo: Petro ya está en Washington previo a su reunión con Trump este martes, ¿cuál es su agenda?

Además, el jefe de Estado aseguró que previo al encuentro tuvo reuniones con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, e incluso se despidió de su madre antes del periplo que durará cuatro días.

El viaje del mandatario ocurre tras meses marcados por tensiones diplomáticas y busca concretar un diálogo directo el próximo 3 de febrero a las 11 de la mañana. La administración estadounidense determinó que no se permitirá el ingreso de prensa al despacho oval, una decisión logística orientada a evitar episodios similares a los registrados en encuentros previos de Trump con otros jefes de Estado.

Ante el viaje del presidente Gustavo Petro a Washington, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quedó con funciones presidenciales, un encargo que comenzó este domingo y concluirá el próximo jueves 5 de febrero, cuando retornará el alto mandatario a Colombia ante el vencimiento de su permiso especial que fue entregado para viajar a ese país. Los puntos definidos para la conversación incluyen las solicitudes de extradición, el estado de la relación comercial bilateral y la situación regional derivada de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Sobre este último aspecto, Petro generó inquietud diplomática antes del viaje al afirmar que Maduro debería ser juzgado en su país, por lo que se espera un tono moderado durante el intercambio presencial.

*Con información de Colprensa

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde se reunirá Petro con Trump?
La reunión será este martes en la Casa Blanca, a las 11:00 a. m., durante la visita oficial del presidente colombiano a Washington.
¿Quiénes acompañan a Petro en el viaje a EE. UU.?
Viajan ministros, altos funcionarios del Gobierno, el embajador en EE. UU., directivos de entidades clave y asesores presidenciales.
¿Por qué no viajó el ministro Armando Benedetti?
Aunque se confirmó la devolución de su visa diplomática, su nombre figura en la Lista OFAC, lo que habría influido en su ausencia.

