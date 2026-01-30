La historia del colombiano detenido en avión de EE. UU.: “fue una crisis de salud mental”

Eduardo José Restrepo Caballero es un barranquillero que, para celebrar su cumpleaños, inició un viaje familiar de 10 días a Estados Unidos, sin embargo, este terminó en un incidente legal. Su familia hace un llamado especial para que se aclare toda la situación.
La compleja situación de este colombiano de 27 años comenzó el pasado 21 de enero cuando fueron inadmitidos en Miami, Florida. Según explicó Roxana Restrepo, su hermana, en una entrevista para Noticias Caracol, “al llegar al aeropuerto empieza a presentar niveles muy elevados de ansiedad y de estrés”, por lo que los agentes migratorios, al ver que estaba teniendo “un episodio súbito de salud mental”, deciden regresarlo a Colombia.
Lea también | De no creer: colombiano destrozó el baño del avión en el que iba a ser deportado desde EE. UU.
Debido a este escenario, Eduardo José tuvo que esperar que transcurriera la noche para regresar a Colombia en un vuelo de deportación que estaba programado para el día siguiente.