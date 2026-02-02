x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Gobierno radicó proyecto que tumbaría las plataformas de movilidad y sancionaría incluso a quienes usen el servicio

Alianza In Colombia advirtió que el Proyecto de Ley 347 de 2026 podría afectar los ingresos de miles de conductores y reducir las opciones de movilidad para millones de usuarios, debido al endurecimiento del régimen sancionatorio previsto en la iniciativa.

  • Transporte formal (taxis raya azul) e informal (platafromas), en disputa por los pasajeros que requieren el servicio en el Aéreopuerto José María Córdova. Foto: Esneyder Gutiérrez
    Transporte formal (taxis raya azul) e informal (platafromas), en disputa por los pasajeros que requieren el servicio en el Aéreopuerto José María Córdova. Foto: Esneyder Gutiérrez
  • Las plataformas de movilidad digital concentran a más de un millón de conductores y millones de usuarios en Colombia. FOTO: CORTESÍA
    Las plataformas de movilidad digital concentran a más de un millón de conductores y millones de usuarios en Colombia. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 5 horas
bookmark

El Gobierno nacional radicó ante el Congreso el Proyecto de Ley 347 de 2026, una iniciativa presentada por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte que busca fortalecer la supervisión sobre los servicios de movilidad en el país.

Sin embargo, el contenido del proyecto ha generado fuertes reacciones por parte del sector digital y de plataformas, que advierten impactos profundos sobre la operación de aplicaciones de transporte con vehículos particulares.

El gremio Alianza In Colombia lanzó una advertencia pública sobre los efectos que podría tener el Proyecto de Ley en el ecosistema de las plataformas de movilidad digital, al señalar que su contenido lo que busca es eliminarlas y pone en riesgo los ingresos de 1,2 millones de conductores y limitaría las opciones de transporte de millones de usuarios en el país.

El pronunciamiento se conoce después de que el Gobierno radicara la iniciativa en el Congreso y se convierte en la reacción más fuerte del sector frente a una propuesta que, según el gremio, endurece el régimen sancionatorio hasta el punto de volver inviable la operación de plataformas de movilidad con vehículos particulares.

De acuerdo con Alianza In Colombia, en Colombia más de 1,2 millones de cuentas de conductores generan ingresos a través de este tipo de aplicaciones y más de 21 millones de usuarios recurren a ellas de manera habitual para movilizarse.

Por eso, advierten que cualquier cambio regulatorio tiene un impacto directo no solo en las empresas, sino también en la economía de los hogares y en la movilidad urbana.

El gremio sostiene que el proyecto transforma una actividad que hoy opera en un marco de indefinición regulatoria en una actividad expresamente ilegal, pese a que fallos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca han llamado a avanzar en una regulación clara del sector.

Le puede interesar: Vehículos de Apps de transporte ya duplicarían a los taxis en el Valle de Aburrá: ¿qué impacto tiene?

Sanciones no recaerían solo en conductores sino en quienes los usen

Las plataformas de movilidad digital concentran a más de un millón de conductores y millones de usuarios en Colombia. FOTO: CORTESÍA
Las plataformas de movilidad digital concentran a más de un millón de conductores y millones de usuarios en Colombia. FOTO: CORTESÍA

Uno de los puntos que más inquieta al gremio es el alcance de las sanciones previstas en el articulado. Según su lectura, el proyecto permitiría ordenar la suspensión inmediata de la operación de las plataformas, la inmovilización de vehículos por hasta 120 días y la imposición de multas millonarias, incluso por cada viaje realizado.

Además, la responsabilidad no recaería únicamente sobre conductores y plataformas. El texto también extendería las sanciones a propietarios de vehículos y a administradores de conjuntos residenciales, hoteles o centros comerciales que permitan el uso de estos servicios, lo que, en la práctica, podría llevar a restricciones privadas para evitar sanciones.

“El efecto no es solo regulatorio. Inmovilizar un vehículo durante semanas o meses implica cortar de tajo el ingreso de una familia”, señaló José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia, al explicar las preocupaciones del gremio.

Lea más: Las estrategias con las que Uber, Beat y Didi van por más mercado en Medellín

Debate y próximos pasos

Otro aspecto señalado en el pronunciamiento es que el proyecto introduce disposiciones que podrían limitar el debate público, al exponer a congresistas y funcionarios a eventuales sanciones por pronunciarse a favor de esta actividad económica.

Desde el gremio insisten en que el país necesita una regulación moderna que permita supervisión estatal, pero sin cerrar la puerta a la innovación ni afectar derechos como el trabajo y la movilidad.

En ese sentido, hicieron un llamado al Congreso para revisar el contenido del proyecto y abrir espacios de diálogo con los distintos actores involucrados.

El Proyecto de Ley 347 de 2026 iniciará ahora su trámite legislativo, donde se anticipa un debate de fondo sobre el futuro de las plataformas de movilidad y el modelo de transporte digital que adoptará Colombia.

Conozca también: Tarifas en plataformas están por las nubes en Medellín: viajes subieron 20%

Temas recomendados

Presidencia
Transporte
Ministerio de Transporte
Uber
DiDi
plataformas
Colombia
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida