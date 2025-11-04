“La toma del Palacio de Justicia no fue una acción genial, sino una acción demencial”: magistrado Jorge Ibáñez

Colombia ha pasado por un sinfín de tragedias, pero una de las más dolorosas fue la toma del Palacio de Justicia, ocurrida los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá. Este hecho terminó con la destrucción del edificio y la muerte de un centenar de personas.
Aún se recuerda cuando un comando de 35 guerrilleros del M-19, dirigidos por Alfonso Jacquín y Andrés Almarales, ingresó por la puerta principal del Palacio y tomó como rehenes a magistrados, funcionarios y visitantes, con el propósito de realizar un “juicio político” al entonces presidente Belisario Betancur. Aunque se registraron vulneraciones a los derechos humanos de múltiples formas y se responsabilizó al Estado, cuarenta años después el país sigue recordando aquel momento y se espera el perdón para los hijos, padres y hermanos de quienes murieron defendiendo la libertad de su país.
Todavía hay incógnitas y continúa la búsqueda de la verdad, aunque con la plena responsabilidad que recae en el M-19 y el Cartel de Medellín. Por eso, para el magistrado Ibañez, todavía no se ha contado la historia completa de aquel acontecimiento, de aquel acto de terror que sumió al país en la zozobra y que permanece vivo en la memoria de quienes lo vivieron.
Un suceso que el magistrado y presidente de la Corte Constitucional calificó como “una acción demencial”. Sus palabras surgieron como respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien, en una entrevista con Caracol, calificó de “genios” a los responsables (M19) de sembrar el terror en aquellos días en que la Justicia fue vulnerada.
“No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio de Justicia no fue una acción genial, sino una acción demencial. Un acto terrorista, según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado”, declaró Ibañez.