Nuevo director de la Policía Nacional será el general (r) William Rincón

La Policía Nacional ya tiene un nuevo director; se trata del general William Rincón Zambrano, quien llega a la institución luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara la salida de Carlos Fernando Triana.
El oficial, nacido en Bogotá, es abogado de profesión y cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Policía. Posee una especialización en Seguridad de la Escuela de Estudios Superiores de la Policía y otra en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Externado de Colombia.
Conozca: Hacinamiento en las estaciones de Policía le cuesta al distrito de Medellín $96.000 millones al año