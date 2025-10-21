Nuevo director de la Policía Nacional será el general (r) William Rincón

La Policía Nacional ya tiene un nuevo director; se trata del general William Rincón Zambrano, quien llega a la institución luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara la salida de Carlos Fernando Triana. El oficial, nacido en Bogotá, es abogado de profesión y cuenta con una amplia trayectoria dentro de la Policía. Posee una especialización en Seguridad de la Escuela de Estudios Superiores de la Policía y otra en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Externado de Colombia. Conozca: Hacinamiento en las estaciones de Policía le cuesta al distrito de Medellín $96.000 millones al año

Cargos más destacados

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos clave como director de Carabineros y Protección Animal, comandante de la Sección Contraguerrilla del Departamento de Policía del Cesar y director de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada. También fue comandante del Departamento de Policía de Sucre y coordinador del Grupo Élite de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín). Uno de sus roles más destacados fue el de Inspector General de la Policía, considerado el tercer cargo en importancia dentro de la institución, desde donde lideró procesos de control interno y transparencia. Por su gestión en iniciativas de reconciliación institucional, es conocido dentro de la fuerza como el “General de la Paz”.

Un hecho que marcó su vida

El oficial se retiró de la institución a comienzos de 2024, tras la llegada del general Triana a la dirección de la Policía, en medio del asesinato de su hijo, Juan Felipe Rincón, ocurrido el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá. El joven, de 21 años, era influencer y cayó, según las investigaciones, en una red de extorsionistas que habría utilizado a una menor de edad conocida suya para tenderle una trampa. Lea también: Cambios en la Policía “revelan inestabilidad y sugieren que no hay un norte claro para la seguridad” Durante el altercado, se produjo un intercambio de disparos en el que resultó gravemente herido Juan Felipe Rincón, quien falleció poco después. El caso generó una fuerte conmoción pública y marcó un punto de inflexión en la vida del oficial, quien decidió retirarse de la Policía poco después.

¿Qué se sabe hasta ahora del nombramiento?

Fuentes cercanas al general confirmaron que, tras el anuncio de la salida de Triana, la semana pasada la Presidencia solicitó la hoja de vida de Rincón para ser evaluada por el mandatario.

Con su designación, el gobierno de Petro completará cuatro cambios en la dirección de la Policía Nacional durante su administración. El general Rincón sucederá a Triana, quien había reemplazado en febrero de 2024 al general William René Salamanca, y este, a su vez, al general Henry Sanabria, quien dejó el cargo en abril de 2023.