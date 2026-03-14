Medellín fue elegida por la Unesco como la Capital Mundial del Libro en 2027

Medellín fue elegida por la UNESCO como Capital Mundial del Libro 2027, un reconocimiento internacional que destaca a las ciudades que promueven la creatividad, la educación y el conocimiento a través de los libros y la lectura.
Desde 2001, la UNESCO otorga cada año este título a ciudades que desarrollan políticas y programas para fortalecer el acceso a los libros, impulsar la lectura y consolidar la cadena del libro. En el caso de Medellín, la candidatura se centró en un conjunto de acciones orientadas a la inclusión ciudadana, el acceso equitativo a los libros, la sostenibilidad de la industria editorial y el fortalecimiento de la alfabetización y la comprensión lectora.
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La designación de Medellín como Capital Mundial del Libro 2027 fue comunicada oficialmente al Gobierno colombiano mediante una carta enviada por el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, al presidente Gustavo Petro. En el documento, el organismo internacional felicitó al país y a la ciudad por el reconocimiento y destacó el proceso cultural que ha permitido posicionar a Medellín como referente en políticas de lectura y acceso a los libros.
“Estimado señor Presidente: Es para mí un gran placer informarle de mi decisión de designar a Medellín como Capital Mundial del Libro de la UNESCO para el año 2027, siguiendo la recomendación del Comité Asesor del programa Capital Mundial del Libro de la UNESCO. Permítame extender mis más cálidas felicitaciones a usted, al Gobierno de Colombia y al pueblo de Medellín por este notable logro”, se lee en una carta del director de la UNESCO conocida este sábado 14 de marzo.
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La UNESCO resaltó que la ciudad cuenta con más de 110 librerías y 25 bibliotecas, varias de ellas instaladas en espacios que antes funcionaban como cárceles o estaciones de policía y que hoy operan como centros culturales abiertos a la ciudadanía. Según la carta, esa transformación urbana ha convertido a Medellín en un ejemplo internacional de cómo la infraestructura cultural puede contribuir a la inclusión social y al fortalecimiento del tejido comunitario.