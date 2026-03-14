La cascada de impuestos que deja la emergencia económica declarada por el Gobierno

Una nueva cascada de decretos cayó como un baldado de agua fría para el empresariado colombiano. En la noche del jueves, el Gobierno Nacional publicó siete documentos que resucitan algunos impuestos que el Congreso ya había tumbado y que la Corte Constitucional tiene suspendidos.
La industria de juegos de azar, la banca y el sector minero energético son, probablemente, los más afectados por las medidas anunciadas desde que se declaró la emergencia económica por la tragedia en Córdoba y otros siete departamentos.
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La primera de las medidas se relaciona con el impuesto al patrimonio para personas jurídicas, un gravamen prácticamente inexistente en el mundo. La tarifa diferencial es de 1,6% para los sectores financiero y minero energético, y de 0,5% para las empresas con patrimonio líquido de más de 200.000 UVT con corte al 1 de marzo, equivalente a unos $10.474 millones.