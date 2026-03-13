¿Quiénes son los hombres que controlan la fortuna y los secretos de Jeffrey Epstein?

Aunque el financiero estadounidense Jeffrey Epstein murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, dos hombres siguen controlando gran parte de su fortuna y los documentos vinculados a su patrimonio: su contador Richard Kahn y su abogado Darren Indyke.
De acuerdo con una investigación del equipo de investigación de BBC News, ambos fueron nombrados por Epstein como albaceas de su patrimonio apenas dos días antes de su muerte. Desde entonces, administran un fideicomiso que reúne sus bienes, valorados en su momento en unos 635 millones de dólares.