¿Quiénes son los hombres que controlan la fortuna y los secretos de Jeffrey Epstein?

Aunque el financiero estadounidense Jeffrey Epstein murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, dos hombres siguen controlando gran parte de su fortuna y los documentos vinculados a su patrimonio: su contador Richard Kahn y su abogado Darren Indyke. De acuerdo con una investigación del equipo de investigación de BBC News, ambos fueron nombrados por Epstein como albaceas de su patrimonio apenas dos días antes de su muerte. Desde entonces, administran un fideicomiso que reúne sus bienes, valorados en su momento en unos 635 millones de dólares.

Su papel ha despertado interrogantes porque, además de controlar la herencia del financiero, también custodian documentos que podrían arrojar más luz sobre la red de abusos y tráfico sexual por la que Epstein fue acusado durante años.

El episodio de la caja fuerte

Uno de los momentos que generó más sospechas ocurrió el día en que el FBI allanó la mansión de Epstein en Nueva York en julio de 2019, tras su arresto. Lea aquí: Libro que expone detalles sobre el caso Epstein llegará a Colombia en junio Según documentos federales citados por la BBC, los agentes forzaron una gran caja fuerte en la residencia y encontraron diamantes, dinero en efectivo, pasaportes, discos duros y otros materiales. Sin embargo, un problema con la orden judicial impidió que retiraran los objetos en ese momento. Cuando regresaron posteriormente con una nueva orden, la caja fuerte ya estaba vacía.

El caso de Jeffrey Epstein se ha convertido en los más mediáticos de los últimos años. FOTO: AFP.

Los investigadores señalaron que Kahn había ordenado al personal de la mansión que retirara el contenido de la caja fuerte y preparara dos maletas con esos objetos, que posteriormente fueron trasladadas a su domicilio. Tras conversaciones con su abogado, el contador aceptó entregar las maletas intactas, aunque se negó a revelar quién le había pedido retirar los artículos. El actual equipo legal de Kahn sostiene que su cliente cooperó plenamente con las solicitudes del FBI.

¿Quiénes administran la fortuna de Jeffrey Epstein?

En su testamento final, Epstein transfirió todos sus bienes a un fideicomiso llamado “1953 Trust”, en referencia a su año de nacimiento. Kahn e Indyke quedaron designados como administradores y responsables de gestionar los recursos del patrimonio. En ese rol, han supervisado acuerdos con víctimas y procesos judiciales relacionados con las acusaciones contra el financiero. Sin embargo, también han enfrentado críticas por la forma en que se han manejado los pagos y la información contenida en los archivos de Epstein.

Los dos hombres han entregado miles de páginas de documentos al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la red de Epstein. Aun así, algunos materiales llegaron con partes tachadas, lo que, según sus abogados, se hizo para proteger la identidad de las víctimas. Kahn ya compareció ante el comité en marzo de 2026, mientras que Indyke tiene previsto hacerlo en una audiencia posterior.

Acusaciones y defensas

Durante años, varias demandas han señalado que ambos hombres tuvieron un papel relevante en la administración de las finanzas del financiero. Documentos judiciales citados en la investigación indican que Kahn e Indyke tenían autoridad para firmar muchas de las cuentas de Epstein y participaban en la gestión de diversas empresas vinculadas a él. Algunas demandas incluso sostienen que ciertas compañías habrían servido para canalizar pagos a víctimas o personas que reclutaban jóvenes para el financiero. Conozca: Condena a tres hermanos por delitos sexuales sacude a la élite de EE. UU., ¿por qué hija de Trump aparece mencionada? Los abogados de ambos niegan categóricamente esas acusaciones. El equipo legal de Indyke afirmó a la BBC que ningún tribunal ha determinado que él o Kahn hayan cometido delito alguno. También subrayaron que ninguna víctima los ha acusado directamente de haber participado o presenciado abusos sexuales.

Retiro de dinero y empresas vinculadas

Otra de las controversias surgió en un proceso judicial presentado por las Islas Vírgenes Estadounidenses contra el patrimonio de Epstein, resuelto en 2022. En ese caso se alegó que Kahn e Indyke ayudaron a administrar unas 140 cuentas bancarias vinculadas al financiero. Los documentos también señalaban múltiples retiros de dinero en efectivo y pagos realizados a través de empresas asociadas al patrimonio.

Jeffrey Epstein nombró a su abogado y contador como los albaceas de su patrimonio solo dos días antes de su muerte. FOTO: Getty Images.

Los abogados de ambos han rechazado estas afirmaciones y sostienen que las compañías administradas por Epstein realizaban actividades legítimas, como contratar personal doméstico, gestionar propiedades, hacer donaciones y pagar impuestos.

Matrimonios para evitar deportaciones

Otra de las acusaciones más polémicas en los documentos judiciales sostiene que Kahn e Indyke habrían ayudado a facilitar matrimonios entre víctimas extranjeras y ciudadanos estadounidenses. Según esa versión, algunos de estos matrimonios habrían sido promovidos por Epstein para permitir que ciertas mujeres permanecieran en Estados Unidos. Los documentos indican que los abogados y contadores del financiero habrían participado en trámites legales relacionados con esos procesos.

Los representantes legales de ambos hombres niegan haber participado en cualquier esquema fraudulento o coercitivo.

Los documentos judiciales también señalan que tanto Kahn como Indyke recibieron millones de dólares en honorarios y préstamos de Epstein entre 2011 y 2019. En total, Indyke habría recibido cerca de 16 millones de dólares y Kahn unos 10 millones, incluyendo préstamos que posteriormente fueron perdonados en el testamento del financiero. El documento también establece que ambos pueden recibir compensaciones por su trabajo como administradores del patrimonio.

Compensaciones para las víctimas

Tras la muerte de Epstein, los albaceas aceptaron crear el Programa de Compensación para Víctimas de Jeffrey Epstein. A través de ese mecanismo, más de 130 mujeres recibieron alrededor de 121 millones de dólares como indemnización por los abusos sufridos. Otras 59 reclamaciones fueron resueltas posteriormente por unos 48 millones adicionales. Siga leyendo: Jóvenes en bikini y cócteles: nueva foto de Stephen Hawking en la isla de Jeffrey Epstein aumenta las acusaciones No obstante, algunas sobrevivientes optaron por no participar en el programa y presentaron demandas judiciales. En un acuerdo reciente, el patrimonio de Epstein aceptó pagar hasta 35 millones de dólares para resolver algunas de esas reclamaciones.

¿Qué se espera de los albaceas de Jeffrey Epstein?