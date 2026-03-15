Ángel Barajas gana plata en paralelas en la Copa del Mundo de Antalya y va por otro podio en barra fija

El gimnasta colombiano Ángel Barajas volvió a destacar en el circuito internacional al conquistar la medalla de plata en la final de barras paralelas de la Copa del Mundo de gimnasia artística que se disputa en Antalya, Turquía. Barajas obtuvo una puntuación de 14.366, resultado que le permitió subir al segundo lugar del podio y volver a dejar en alto el nombre de Colombia en una de las competiciones más importantes del calendario. El oro fue para el japonés Oka Shinnosuke, quien logró 14.700 puntos, mientras que el bronce quedó en manos del turco Ferhat Arican con una calificación de 14.233.

El colombiano aún tiene otra oportunidad de sumar una nueva medalla en el certamen, ya que también clasificó a la final de barra fija, prueba en la que espera volver a pelear por el podio.

Con este resultado, Barajas sigue ampliando su destacada trayectoria en las Copas del Mundo, donde ya acumula nueve medallas. En barras paralelas ha conseguido cinco preseas: además de la plata obtenida este domingo, suma un oro logrado en Bakú en 2026, dos platas en París y Szombathely en 2025, y un bronce en Bakú en 2024. En la prueba de barra fija también ha demostrado su nivel competitivo, con cuatro medallas en su historial: una plata en Cottbus en 2026 y tres bronces conseguidos en Bakú en 2026, El Cairo en 2024 y nuevamente en Bakú en 2024.