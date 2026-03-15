Pareja de adultos mayores fue asesinada en su vivienda de Bogotá; cámaras registraron a un hombre

Las autoridades permanecen en la investigación tras el hallazgo de una pareja de adultos mayores que fue encontrada sin vida en el barrio Aures, ubicado en la localidad de Suba, Bogotá.

Los hechos ocurrieron al mediodía de este sábado, cuando Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, fueron encontrados en habitaciones separadas de la casa en la que residían desde hace más de 30 años.

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De acuerdo con el testimonio de una de las hijas, las víctimas también convivían con una menor de edad y con su expareja, con quien mantuvo una relación marital de 20 años.

“Vivían ellos dos —mi papá y mi mamá— junto a una hija menor de siete años. También compartían la vivienda con mi expareja sentimental, padre de mis dos hijos. Tuve una relación marital y de convivencia de 20 años consecutivos, pero se acabó en 2024”, afirmó la familiar en entrevista con Noticias Caracol.

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La mujer explicó que su matrimonio con el padre de sus hijos terminó debido a que sufría violencia física, verbal y psicológica. “Yo lo denuncié por violencia intrafamiliar. Él es pintor de apartamentos y casas, pero actualmente se encuentra sin empleo”, afirmó.