x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Pareja de adultos mayores fue asesinada en su vivienda de Bogotá; cámaras registraron a un hombre

Guillermo Alberto Anzola y Gloria Isabel Guerrero fueron hallados sin vida en la vivienda donde residieron por más de 30 años. Cámaras de seguridad registraron a un hombre saliendo de la escena.

  • Hallan sin vida a pareja de adultos mayores en Bogotá. FOTO: Sergio Acero
    Hallan sin vida a pareja de adultos mayores en Bogotá. FOTO: Sergio Acero
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Las autoridades permanecen en la investigación tras el hallazgo de una pareja de adultos mayores que fue encontrada sin vida en el barrio Aures, ubicado en la localidad de Suba, Bogotá.

Los hechos ocurrieron al mediodía de este sábado, cuando Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, fueron encontrados en habitaciones separadas de la casa en la que residían desde hace más de 30 años.

Lea también: ¿Lo confundieron? Nueva hipótesis sobre el asesinato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá

De acuerdo con el testimonio de una de las hijas, las víctimas también convivían con una menor de edad y con su expareja, con quien mantuvo una relación marital de 20 años.

“Vivían ellos dos —mi papá y mi mamá— junto a una hija menor de siete años. También compartían la vivienda con mi expareja sentimental, padre de mis dos hijos. Tuve una relación marital y de convivencia de 20 años consecutivos, pero se acabó en 2024”, afirmó la familiar en entrevista con Noticias Caracol.

Entérese: Policía identificó a los presuntos asesinos de dos mujeres en el Valle de Aburrá

La mujer explicó que su matrimonio con el padre de sus hijos terminó debido a que sufría violencia física, verbal y psicológica. “Yo lo denuncié por violencia intrafamiliar. Él es pintor de apartamentos y casas, pero actualmente se encuentra sin empleo”, afirmó.

¿Por qué el hombre vivía con las víctimas?

La hija de Anzola y Guerrero también explicó que sus padres convivían con su expareja, porque desde noviembre de 2025 les había arrendado una habitación. “Mi mamá le arrendó una pieza por 250.000 pesos mensuales”, añadió.

Así encontraron los cuerpos

El hallazgo se produjo después de que un familiar revisara las cámaras de seguridad y observara a un hombre saliendo de la vivienda, vestido con una gorra perteneciente a Guillermo Alberto y con el rostro cubierto por un pasamontañas.

“Me llamó mi cuñado y me dijo que estaba viendo en su celular una cámara instalada en la entrada de la casa, y que había visto a una persona saliendo de la casa de mis padres, que era un hombre”, afirmó la mujer al medio citado.

La Policía tiene en su poder un amplio material probatorio, como fotografías que muestran las habitaciones totalmente desordenadas y con ropa esparcida por el lugar. Los registros también revelan el bastón del señor Guillermo, cuyo cuerpo fue hallado en el suelo boca arriba a pocos metros de ese apoyo utilizado para sus dificultades de movilidad.

“Abrimos y entraron los policías. Fuimos directamente al cuarto de mis papás, pero la puerta estaba cerrada con seguro, así que me asomé por la ventana”, agregó.

Así encontraron unas de las habitaciones tras la muerte de Guillermo Alberto Anzola y Gloria Isabel Guerrero. FOTO: Cortesá <i>Noticias Caracol</i>
Así encontraron unas de las habitaciones tras la muerte de Guillermo Alberto Anzola y Gloria Isabel Guerrero. FOTO: Cortesá Noticias Caracol

Cuando las autoridades le pidieron a la familiar que se retirara para iniciar las inspecciones, de repente hallaron en la otra habitación a doña Gloria, quien estaba cubierta con una cobija.

Las declaraciones del yerno

La expareja de la hija del matrimonio de adultos mayores explicó a las autoridades que, si bien convivía con ellos, en el momento del crimen no se encontraba en la vivienda.

Los celulares que encontraron en las habitaciones donde murieron Guillermo Alberto Anzola y Gloria Isabel Guerrero. FOTO: Cortesá <i>Noticias Caracol</i>
Los celulares que encontraron en las habitaciones donde murieron Guillermo Alberto Anzola y Gloria Isabel Guerrero. FOTO: Cortesá Noticias Caracol

Por ahora, se intentan establecer si al momento del asesinato las habitaciones fueron desordenadas para simular un hurto, ya que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontró varios celulares y objetos de valor durante la inspección.

Siga leyendo: Niño de 13 años es investigado por el asesinato de un colombiano en España: “Pues lo mató, ¡Bravo!”

Temas recomendados

Investigación
Policía
Judicial
Homicidio
Familia
Adultos mayores
Muerte
Asesinato
Crímenes
Parejas
CTI
Bogotá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida