Llegaron los Óscar: “Una batalla tras otra” y “Sinners” enfrentan su último duelo

La alfombra roja y las cortinas doradas están desplegadas para el broche de oro de la temporada de premios de Hollywood. Los Óscar se celebran este domingo con el último duelo entre “Una batalla tras otra” y “Pecadores”, las favoritas a coronarse como película del año.
La 98ª edición de la gala, conducida por el humorista Conan O’Brien, incluirá momentos electrizantes y emotivos, como la interpretación en vivo de la canción nominada por “Las guerreras K-pop”, o un homenaje al actor Robert Redford, fallecido el año pasado.
Y sobre todo, promete un desenlace impredecible.
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“No sabremos quién va a ganar hasta que no se abra el último sobre”, dijo a AFP Clayton Davis, especialista de premios de Variety.
Dirigida por Ryan Coogler, “Pecadores” llega al frente con un récord de 16 nominaciones, mientras que el retrato de Paul Thomas Anderson de un Estados Unidos contemporáneo, “Una batalla tras otra”, le muerde los talones con 13 candidaturas.
Davis sostuvo que ambas cintas, que han dominado la temporada de premios, matemáticamente tienen la oportunidad de convertirse en la mayor triunfadora de todos los tiempos, para lo cual tendrían que superar el récord de once premios que comparten Ben-Hur (1959), “Titanic” (1997) y “El señor de los Anillos: El retorno del rey” (2003).
“Pecadores”, que aborda el conflicto racial que ha permeado históricamente a la sociedad estadounidense con una metáfora vampírica, se beneficia además de su éxito en taquilla, opina Davis.