¿Por qué se canceló la Finalissima entre Argentina y España?

Según informó la Uefa este domingo, durante las últimas semanas se analizaron distintas alternativas para poder llevar a cabo el partido. Sin embargo, ninguna de las opciones logró el consenso necesario entre las partes implicadas. El principal obstáculo surgió cuando el organismo europeo y las autoridades cataríes confirmaron que el partido no podía disputarse en el estadio Lusail, escenario de la final del Mundial de 2022, debido al conflicto bélico que afecta actualmente a Oriente Medio.

El esperado enfrentamiento entre España y Argentina por la Finalissima finalmente no se disputará. El partido, que estaba previsto para el próximo 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, fue cancelado tras no alcanzarse un acuerdo entre la Uefa, la Federación Española de Fútbol y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) sobre la fecha y la sede del encuentro.

Ante esta situación, la Uefa comenzó a estudiar otras posibilidades para mantener en pie el evento que enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica. La primera propuesta fue trasladar el encuentro al estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la misma fecha prevista, con una distribución equitativa del 50 % de entradas para aficionados de cada selección. No obstante, esta alternativa fue rechazada por la AFA.

Posteriormente se planteó un formato de doble partido: el encuentro de ida se disputaría el 27 de marzo en Madrid y la vuelta en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América de 2028. Esta opción tampoco prosperó.

Otra de las propuestas consistía en encontrar una sede neutral en Europa y mantener el partido el 27 de marzo o trasladarlo al 30 del mismo mes. Sin embargo, la federación argentina volvió a declinar la propuesta.

Como respuesta, la AFA planteó aplazar el encuentro hasta después del Mundial que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Pero esta alternativa fue descartada porque España no disponía de fechas disponibles en su calendario. Más adelante, Argentina manifestó su disposición de jugar exclusivamente el 31 de marzo, una fecha que también resultó inviable para el resto de las partes.

Tras agotarse todas las posibilidades, la Uefa confirmó la cancelación del encuentro. El organismo europeo agradeció públicamente la colaboración del Real Madrid, del comité organizador y de las autoridades de Catar por su apoyo durante el proceso de planificación, especialmente teniendo en cuenta el corto plazo con el que se intentó reorganizar el partido. Asimismo, destacó la flexibilidad mostrada por la Federación Española de Fútbol para adaptarse a las distintas opciones que se estudiaron.