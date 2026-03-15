Dímelo Jara, mánager de Blessd, atropelló a ciclista en la Regional y habría dado positivo en prueba de embriaguez

Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este domingo en Medellín dejó a un ciclista lesionado luego de ser atropellado por una camioneta conducida por Santiago Jaramillo, reconocido en la industria musical como el mánager del cantante urbano Blessd.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades de tránsito, el hecho se registró hacia las 7:00 a.m. sobre la avenida Regional, a la altura del Fucot, en Medellín. En el siniestro estuvieron involucradas una bicicleta y una camioneta Hummer.

Según el reporte, el ciclista sufrió múltiples laceraciones producto del impacto. Las lesiones se registraron en el rostro, miembros superiores, cadera y miembros inferiores, por lo que fue necesaria la atención médica tras el choque.

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Las autoridades también practicaron la prueba de alcoholemia al conductor de la camioneta. El resultado, según el informe preliminar, habría dado positivo para embriaguez grado 1.

Hasta el momento no se han conocido más detalles sobre el estado de salud del ciclista ni sobre eventuales medidas judiciales o administrativas derivadas del caso.

Santiago Jaramillo, conocido en el mundo artístico como “Dímelo Jara”, es una figura cercana en la carrera del artista antioqueño Blessd, uno de los exponentes del género urbano surgidos de Medellín en los últimos años.