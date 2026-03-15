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Dímelo Jara, mánager de Blessd, atropelló a ciclista en la Regional y habría dado positivo en prueba de embriaguez

El accidente ocurrió en la mañana de este domingo a la altura del Fucot. El ciclista sufrió múltiples laceraciones en distintas partes del cuerpo, según el reporte preliminar de las autoridades de tránsito.

  • Dímelo Jara pasó de querer ser futbolista a ser el mánager de Blessd. FOTO: TOMADA DE INSTAGRAM
    Dímelo Jara pasó de querer ser futbolista a ser el mánager de Blessd. FOTO: TOMADA DE INSTAGRAM
  • Fragmentos de la bicicleta que quedó destruida. Fotos: Q’HUBO
    Fragmentos de la bicicleta que quedó destruida. Fotos: Q’HUBO
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este domingo en Medellín dejó a un ciclista lesionado luego de ser atropellado por una camioneta conducida por Santiago Jaramillo, reconocido en la industria musical como el mánager del cantante urbano Blessd.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades de tránsito, el hecho se registró hacia las 7:00 a.m. sobre la avenida Regional, a la altura del Fucot, en Medellín. En el siniestro estuvieron involucradas una bicicleta y una camioneta Hummer.

Según el reporte, el ciclista sufrió múltiples laceraciones producto del impacto. Las lesiones se registraron en el rostro, miembros superiores, cadera y miembros inferiores, por lo que fue necesaria la atención médica tras el choque.

Le puede interesar: Dímelo Jara pasó de querer ser futbolista a ser el manager de Blessd

Las autoridades también practicaron la prueba de alcoholemia al conductor de la camioneta. El resultado, según el informe preliminar, habría dado positivo para embriaguez grado 1.

Hasta el momento no se han conocido más detalles sobre el estado de salud del ciclista ni sobre eventuales medidas judiciales o administrativas derivadas del caso.

Santiago Jaramillo, conocido en el mundo artístico como “Dímelo Jara”, es una figura cercana en la carrera del artista antioqueño Blessd, uno de los exponentes del género urbano surgidos de Medellín en los últimos años.

Según reportes entregados desde el lugar del accidente a EL COLOMBIANO, el vehículo huyó tras el impacto, pero fue identificado a través de una cámara CCTV, de las operadas por agentes desde el Centro de Control de Tránsito. Posteriormente, fue interceptado por el sector de la Macarena.

Las autoridades de tránsito continúan con la verificación de los hechos para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

¿Quién es Dímelo Jara?

Jaramillo, quien soñaba con convertirse en futbolista profesional, en esos giros de la vida, terminó dedicándose al manejo artístico. Antes de entrar de lleno al negocio musical, desde los 14 años sostenía a su hogar revendiendo ropa de marca que compraba en outlets. Ese perfil de negociante, según él mismo ha contado, fue lo que llevó a Blessd a proponerle que asumiera el rol de mánager cuando el artista apenas empezaba a darse a conocer en redes sociales.

La relación entre ambos se remonta a 2019, cuando se encontraban con frecuencia en el Barrio Antioquia, en Medellín. En ese momento, Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, realizaba sesiones de freestyle y grabaciones caseras mientras enfrentaba dificultades económicas. Jaramillo incluso le ofreció una habitación en su casa después de conocer las condiciones en las que vivía el artista en un pequeño cuarto en Itagüí junto a sus abuelos.

Fragmentos de la bicicleta que quedó destruida. Fotos: Q’HUBO
Fragmentos de la bicicleta que quedó destruida. Fotos: Q’HUBO

Los primeros pasos del proyecto fueron modestos. Durante cerca de un año y medio, el mánager se encargó de conseguir presentaciones en colegios y discotecas, llegando a coordinar tres o cuatro eventos por semana. Uno de los primeros conciertos importantes lo vendió por tres millones de pesos en la desaparecida discoteca The Club, en el sector de El Poblado.

Con el crecimiento del artista, Jaramillo creó Dímelo Jara Company, una empresa que a 2024 contaba con más de 120 empleados. La compañía no solo administra la carrera de Blessd, sino que también representa a futbolistas profesionales y ha apostado por vincular el mundo del fútbol con la estrategia de marca del cantante.

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