Abogados de Marcela Reyes anunciaron medidas para defender a la Dj por injuria y calumnia tras asesinato de B King

Tras el homicidio de los artistas Brayan Sánchez, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos como Dj Regio Clown, el mundo de la música en Colombia y México quedó en luto, y el nombre de la Dj colombiana Marcela Reyes se vio implicado como un fantasma del pasado, señalada por un enfrentamiento que tuvo con Sánchez, quien fue su pareja años atrás. Le puede interesar: Detalles de las acusaciones entre el artista asesinado B King y su expareja Marcela Reyes: “amenazas de parte de ella y de su equipo” Ahora, después una serie de señalamientos a raíz de una denuncia instaurada por B King en contra de Reyes hace unos meses y que se conoció por medio de un video en redes sociales en el que el artista advirtió que temía por su vida, el equipo legal de la mujer anunció varias medidas para defenderla por presunta injuria y calumnia.

Un escalofriante “presagio” de B King

Desde que se conoció la desaparición de los dos artistas en tierras mexicanas y, en particular, cuando Marcela Reyes se unió públicamente a la búsqueda, la memoria colectiva de los usuarios de internet viajó a mayo pasado.

Marcela Reyes y B King. FOTO: Tomadas de redes sociales @marcelareyes

Fue entonces cuando la ruptura sentimental entre B King y la Dj se convirtió en un escándalo público, y en un acto por proteger su vida, el cantante denunció amenazas directas que, según él, provenían del entorno de su expareja. En un video que resurgió con el caso, Sánchez, con una mezcla de indignación y miedo, expuso su situación. “Acá dice que yo debo quedarme callado porque me manda una razón del novio, de ella, de la señora Marcela Reyes, que está en la cárcel. No sé quién sea esa persona; no me interesa involucrar aquí a terceros”. Mientras hablaba, mostró capturas de pantalla, pruebas que, según su versión, se habían enviado desde el número de contacto de la Dj para agendar presentaciones. Su mensaje final, ahora visto como un tipo de “presagio”, fue contundente. “Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia será absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”, expresó Sánchez.

La negación y respuesta legal frente al caso

Con el resurgimiento de este video, los señalamientos contra Marcela Reyes se multiplicaron, sobre todo en redes sociales. Sin embargo, la Dj negó de manera rotunda cualquier responsabilidad en los crímenes. En un comunicado emitido el pasado miércoles 24 de septiembre, se dirigió a la opinión pública y, sobre todo, a las autoridades, exigiendo celeridad en la investigación del caso. “Hoy me dirijo a ustedes con un dolor que me acompañará siempre, y es lo único que cargo conmigo, ese profundo dolor. Sin embargo, me niego a cargar con una responsabilidad que no me corresponde. Por eso, hoy alzo la voz con fuerza y dignidad para exigir lo que es justo”, manifestó en el escrito.

Un día después, al mediodía de este jueves 25 de septiembre, un nuevo comunicado, esta vez redactado por sus representantes legales, marcó un punto de inflexión. El documento, emitido por el Grupo Medellín, un bufete especializado en figuras del entretenimiento, confirmó que habían asumido la defensa judicial de Reyes. Además, informaron que ya se habían presentado acciones penales ante la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de injuria y calumnia contra un grupo de personas anónimas que, a través de redes sociales, “han difundido imputaciones falsas y expresiones deshonrosas en su contra”.

Una batalla en dos frentes

Las denuncias, formuladas bajo la Ley 906 de 2004, buscan que la Fiscalía identifique a los responsables y que se tomen las medidas judiciales necesarias con el fin de defender el nombre de la Dj. Esta firma legal fue clara al afirmar que las publicaciones que señalaron a su clienta “rebasan los límites constitucionales de la libertad de expresión, en tanto no son opiniones, sino afirmaciones fácticas que atribuyen delitos y ultrajan el honor”. Asimismo, añadieron que la artista “se encuentra profundamente afectada por los acontecimientos y el volumen de los señalamientos infundados” y que su familia corre riesgo por esta situación.

Marcela Reyes fue denunciada por Brayan Sánchez hace unos meses. FOTO: Tomada de redes sociales @marcelareyes