¿Cómo se ha movido la novela del mercado de pases del fútbol colombiano en 2025?

Su nombre sonó por todas partes. Decían que regresaría al Junior de Barranquilla, cuadro en el que estuvo en 2023, pero del que no salió en muy buenos términos. También se aseguró que tuvo una reunión con los directivos de Independiente Medellín para hablar sobre su llegada y que, por unos cuantos miles de dólares, no se logró cerrar un acuerdo con el cuadro argentino. Quintero, al final, llegó al América de Cali. Liderado por Tulio Gómez —Florentulio, le dicen en el Valle del Cauca porque ha traído jugadores que parecía imposible fichar—, el negocio se cerró en 3,5 millones de dólares, que se pagaron por cuotas. Juanfer firmó contrato con los americanos por un año, pero no lo cumplió. En junio, después de haber tenido desencuentros financieros con los dueños del equipo, se fue para River Plate de Argentina, el equipo donde mejor le ha ido en su carrera.

De hecho, la salida de Quintero del América fue la gran novela del mercado de pases de mitad de 2025. Cuando el futbolista paisa llegó a Cali, firmaron una “cláusula anti-River” con Racing, que decía que durante ese año no podían transferirlo al cuadro millonario. Por eso, el pasado 3 de diciembre, el elenco de Avellaneda pidió a los vallecaucanos el pago de 3 millones de dólares por haber incumplido lo que firmaron. Esa novela se zanjó fácil. Otra que tuvo un final rápido, pero que generó mucha expectativa, fue la que protagonizó James Rodríguez con su potencial llegada al Junior de Barranquilla después de terminar su contrato con el Rayo Vallecano español. El futbolista cucuteño habló en su casa de Medellín con Fuad Char, dueño del elenco barranquillero y, aunque eso generó emoción, no se concretó nada. El capitán de la Selección Colombia terminó en México.

¿Hay novela en el mercado de pases del cierre de año en nuestro país?

En los últimos mercados llegaron a Colombia futbolistas mundialistas, que brillaron con la Selección Colombia y con grandes equipos a nivel internacional. Una de las llegadas que más se ha esperado en los últimos años en Medellín, por ejemplo, es la del extremo antioqueño Juan Guillermo Cuadrado. Sin embargo, nunca se ha concretado. No obstante, se estima que otro futbolista colombiano de banda, que tiene en sus piernas dos mundiales y que en Norteamérica 2026 podría disputar el primero, está a nada de cerrar su traspaso a Atlético Nacional: el lateral derecho antioqueño Santiago Arias.

El futbolista, que estaba en Fortaleza de Brasil, llegó a Rionegro hace un par de días en compañía de su familia. La gente lo recibió bien en el aeropuerto. Hubo celebración. Todo apuntaría a que, en los primeros días del próximo año, se concretaría su fichaje por el cuadro verde. En Nacional también suena el argentino Milton Casco, quien durante mucho tiempo estuvo en River Plate y conoce al director deportivo del cuadro verde, Gustavo Fermani. Entre tanto, se dice que el extremo colombiano Nicolás Rodríguez, que juega en el Orlando City de Estados Unidos, también podría llegar a reforzar al elenco antioqueño. No obstante, por ahora, pocos equipos han confirmado llegadas para la próxima temporada en el fútbol criollo. El Inter de Bogotá —equipo que reemplazó a La Equidad— es el cuadro que más contrataciones ha confirmado: llegaron el técnico Ricardo Valiño, así como los jugadores Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque y Johan Caballero.

Millonarios ha confirmado la firma de Carlos Darwin Quintero, quien salió del Pereira, además de Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo. Santa Fe, por su parte, confirmó la llegada de Pablo Repetto al banco técnico, y el Deportivo Cali anunció la contratación de Juan Dinenno, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez y Pedro Gallese. Por ahora, no hay una gran novela en este mercado.

¿Cómo se mueve el mercado del fútbol colombiano?

Mantilla seguirá en dim El defensa bogotano Kevin Mantilla seguirá en el DIM en 2026. El futbolista de 22 años, formado en las divisiones menores de Independiente Santa Fe, será una ficha clave para que el equipo antioqueño busque cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. De acuerdo con la información conocida, el Medellín llegó a un acuerdo con Talleres de Córdoba, de Argentina, dueño de su ficha, para extender hasta finales de 2026 el préstamo que inició en 2025. El jugador busca la continuidad que una lesión no le permitió tener este año. Mosquera, al fútbol guaraní El extremo vallecaucano Harold Santiago Mosquera tuvo un buen 2025 en el fútbol colombiano. El futbolista de 30 años fue una de las figuras de Independiente Santa Fe. Con el cuadro capitalino jugó 52 partidos, en los que anotó 9 goles y dio 11 asistencias. Por eso, le “pusieron el ojo” desde el balompié del extranjero, aunque había varios equipos del rentado local que lo querían. El futbolista, finalmente, salió del campeón del primer semestre del año hacia Cerro Porteño de Paraguay, uno de los equipos históricos del balompié de ese país.