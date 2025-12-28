¿Cómo se ha movido la novela del mercado de pases del fútbol colombiano en 2025?

De un tiempo para acá, los mercados de pases del fútbol colombiano han tomado una dimensión de novela. En junio de 2024 hubo varios protagonistas. El principal fue el delantero samario Falcao García, quien llegó a Millonarios después de varios intentos fallidos y una negociación digna de Wall Street (porque pedía que le bajaran la carga de impuestos).
Los actores de reparto aquella vez fueron David Ospina, Alfredo Morelos y Jorman Campuzano, futbolistas de renombre a nivel internacional que llegaron a Atlético Nacional después de un proceso de fichaje misterioso que parecía no solucionarse.
En enero de 2025, el protagonista fue el volante antioqueño Juan Fernando Quintero, quien, después de ser campeón de la Copa Sudamericana 2024 con Racing de Argentina, pidió salir de “La Academia” para venir al fútbol colombiano por un tema familiar: la salud de su esposa.