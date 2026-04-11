Los hilos que se mueven detrás de Otty Patiño y otros secretos en De Buena Fuente

EL COLOMBIANO conoció las fricciones internas que se están presentando en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, liderada por el exguerrillero del M-19, Otty Patiño. Es más, según pudo establecer este diario, el malestar se originó por decisiones que estarían siendo tomadas por funcionarios de segundo nivel y asesores cercanos al comisionado, particularmente en asuntos relacionados con el manejo del fondo OCAD Paz. Esto ya habría empezado a escalar hasta la Presidencia. Según fuentes consultadas, el “ruido” ya habría llegado hasta el despacho del presidente Gustavo Petro. Justamente, las alertas apuntan a la influencia de estos funcionarios en asuntos vinculados a la implementación de la cuestionada política de “paz total” y a las estrategias de paz urbana.

Paloma y las fuerzas que se suman a su campaña

A pocas semanas de la primera vuelta, la campaña presidencial de Paloma Valencia ya está sumando nuevos apoyos. Según conoció este diario, el Partido de la U sería uno de ellos, aunque todavía no ha hecho el anuncio oficial. Aunque sí estableció que no le brindarán el respaldo al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Sin embargo, en la casa de este partido no todas las figuras políticas se han decantado por la candidata del Centro Democrático. Uno de ellos es el congresista Antonio José Correa, quien, según le confirmó a EL COLOMBIANO, ya le dio su apoyo al candidato del petrismo, en contraposición con lo que decidió su movimiento. Las fichas siguen moviéndose. Aún no se ha definido el tablero de ajedrez, pero lo cierto es que el resto de senadores de la U estaría buscando aterrizar en la campaña de Paloma. Es el caso de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien ha sido crítica de este Gobierno. Mientras tanto, durante la semana pasada, Valencia sumó el apoyo de 17 exalcaldes y se encuentra en una gira nacional que ya tuvo paradas en Santander y otras ciudades del país.

Cepeda no le contesta a algunos ministros

Este medio conoció que en medio de la carrera presidencial hay molestia en algunos miembros del gabinete porque el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, no les contesta o no les pasa el teléfono a algunos ministros que estarían buscando aterrizar en su campaña en las próximas semanas. Esto porque, según dicen en el círculo de Cepeda, hay molestia con las acusaciones contra algunos miembros del gabinete de Gustavo Petro. Mientras tanto, Cepeda públicamente dice no recibir ningún tipo de respaldo de personas con cuestionamientos, pero no rechaza el apoyo de contratistas y miembros del Gobierno que se lo han propuesto, así como la presunta influencia del Ejecutivo con recursos que beneficiarían su campaña, capitalizando hasta proyectos de inversión en las regiones.

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