Estados Unidos e Irán reactivaron los ataques en pleno cese al fuego y ponen en riesgo las negociaciones de paz

Estados Unidos e Irán anunciaron este lunes nuevas acciones militares y acusaciones mutuas en medio de un contexto de creciente tensión en Oriente Medio, donde las negociaciones para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero atraviesan un momento de incertidumbre. Los hechos involucran a Washington, Teherán, Israel, Líbano y otros actores de la región, mientras persisten los enfrentamientos militares y continúan los intentos por alcanzar un acuerdo que permita detener la guerra y abordar las diferencias sobre el programa nuclear iraní. Siga leyendo: EE. UU. amenaza con reanudar la guerra contra Irán por desacuerdos en las negociaciones

El Mando Central de Estados Unidos en Oriente Medio (CENTCOM) informó que durante el sábado y el domingo llevó a cabo una nueva serie de ataques que calificó como “defensivos” en el sur de Irán. Según la entidad, los bombardeos se dirigieron contra sistemas de radar y de control de drones ubicados en la ciudad de Goruk y en la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz. De acuerdo con CENTCOM, las operaciones fueron realizadas “en respuesta a las acciones agresivas de Irán, que destruyó un dron MQ-1 estadounidense que operaba en aguas internacionales”. Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, rechazó la posición estadounidense y afirmó que “Estados Unidos también está violando el alto el fuego, incluso esta mañana”. Por su parte, los Guardianes de la Revolución anunciaron que atacaron una base utilizada por fuerzas estadounidenses para efectuar operaciones contra territorio iraní. El comunicado difundido por medios estatales no especificó la ubicación de la instalación militar. Posteriormente, el ejército de Kuwait informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones “hostiles”, atribuyendo las acciones a Irán. Más tarde, el Ministerio de Exteriores kuwaití señaló que “considera a Irán plenamente responsable de estos ataques abyectos”.

Estados Unidos e Irán anunciaron nuevos ataques en medio de la crisis en Oriente Medio. FOTO: Getty

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Negociaciones estancadas y nuevas condiciones sobre la mesa

Mientras continúan los enfrentamientos, las conversaciones para alcanzar una solución diplomática enfrentan nuevos obstáculos. Durante los últimos días se había instalado la expectativa de un posible acuerdo entre Washington y Teherán; sin embargo, reportes de medios estadounidenses indicaron cambios en la postura negociadora de la administración del presidente Donald Trump. El diario The New York Times informó que Washington endureció las condiciones planteadas a Irán. En la misma línea, Axios señaló que Trump solicitó una posición más firme por parte de sus negociadores, en línea con su objetivo declarado de frenar el programa nuclear iraní y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz. Según informó CBS, la nueva propuesta presentada por Estados Unidos contempla la extensión del alto el fuego por un período adicional de 60 días, incorpora cláusulas destinadas a facilitar la reapertura del estrecho de Ormuz y establece un marco para retomar las negociaciones relacionadas con el programa nuclear iraní. No obstante, Baqai aseguró que “no se ha llevado a cabo ninguna negociación sobre los detalles del expediente nuclear, en esta etapa, nuestra prioridad es poner fin a la guerra”. Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines civiles y rechaza las acusaciones sobre una eventual búsqueda de armamento nuclear. Además, plantea que cualquier discusión sobre este tema deberá desarrollarse en una segunda fase, siempre que exista un acuerdo previo con Estados Unidos y se produzca el levantamiento inmediato de las sanciones impuestas contra el país.

Teherán acusó a Estados Unidos de incumplir el alto el fuego vigente en la región. FOTO: Getty

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