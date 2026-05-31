VIDEO | Celebración del PSG por la Champions dejó un muerto y más de 200 heridos en Francia

La celebración por la segunda Liga de Campeones obtenida por el Paris Saint-Germain (PSG) dejó un saldo trágico en Francia. Según informaron las autoridades, una persona murió y otras dos resultaron gravemente heridas durante los festejos realizados tras la victoria del club parisino frente al Arsenal en la final del torneo europeo.
El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, indicó que, además de las víctimas, 57 policías resultaron heridos y en total se registraron 219 personas lesionadas durante las celebraciones, ocho de ellas con heridas de gravedad.
La víctima mortal fue un hombre de 24 años que perdió la vida en un accidente de motocicleta ocurrido cerca de la Porte Maillot, en el noroeste de París. De acuerdo con la Fiscalía de la capital francesa, el joven chocó contra bloques de hormigón ubicados en una salida de la autopista de circunvalación.