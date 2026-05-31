VIDEO | Celebración del PSG por la Champions dejó un muerto y más de 200 heridos en Francia

La celebración por la segunda Liga de Campeones obtenida por el Paris Saint-Germain (PSG) dejó un saldo trágico en Francia. Según informaron las autoridades, una persona murió y otras dos resultaron gravemente heridas durante los festejos realizados tras la victoria del club parisino frente al Arsenal en la final del torneo europeo. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, indicó que, además de las víctimas, 57 policías resultaron heridos y en total se registraron 219 personas lesionadas durante las celebraciones, ocho de ellas con heridas de gravedad. La víctima mortal fue un hombre de 24 años que perdió la vida en un accidente de motocicleta ocurrido cerca de la Porte Maillot, en el noroeste de París. De acuerdo con la Fiscalía de la capital francesa, el joven chocó contra bloques de hormigón ubicados en una salida de la autopista de circunvalación.

Entre los casos más graves también se encuentra un adolescente de 17 años que permanece en coma después de ser apuñalado durante una riña en el distrito XVI de París. Las autoridades señalaron que el menor sufrió heridas en el rostro y una fuerte hemorragia, mientras que los responsables huyeron del lugar. En contexto: ¿No saben celebrar? Con disturbios y más de 400 detenidos, París festejó su segunda Orejona Otro de los incidentes ocurrió en el distrito X de la capital francesa, donde un conductor perdió el control de su vehículo y se estrelló contra una terraza. Como consecuencia, una persona quedó en estado crítico y otra sufrió heridas de menor consideración. Las celebraciones también estuvieron marcadas por disturbios en París y otras ciudades del país. El ministro Núñez aseguró que muchos de los implicados en los desórdenes no eran aficionados del PSG, sino personas que aprovecharon las concentraciones masivas para protagonizar actos violentos.

Las fuerzas de seguridad desplegadas durante la jornada evitaron además intentos de invasión al estadio Parque de los Príncipes y bloquearon acciones de grupos que pretendían ocupar sectores de la vía de circunvalación de la capital. El balance recuerda lo ocurrido en 2025, cuando la primera Champions del PSG también estuvo acompañada por incidentes que dejaron dos personas fallecidas, cerca de 200 heridos y más de 500 detenidos en todo el país, según cifras oficiales. Con información de EFE.